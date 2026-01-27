ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Через неделю ДТЭК вернул свет 1,2 млн семей после вражеских атак

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 1,2 млн семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что враг продолжает терроризировать столицу обстрелами. Здесь, несмотря на сложную ситуацию на прошлой неделе, удалось вернуть электроснабжение в дома 645,3 тысяч семей.

Также на прошлой неделе россияне атаковали Одесскую область. Здесь за неделю энергетикам удалось вернуть свет в 253,3 тысячи домов местных жителей.

Так же на Днепропетровщине за последние семь дней ремонтные бригады вернули электроснабжение почти в 120 тысяч домов. В то же время, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов в Донецкой области. Благодаря этому удалось вернуть свет в дома 104,4 тысячи семей местных жителей.

Кроме того, на последней неделе на Киевщине энергетики вернули электричество в 86,6 тысячи домов, обесточенных вследствие вражеских атак.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie