Через неделю ДТЭК вернул свет 1,2 млн семей после вражеских атак
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 1,2 млн семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что враг продолжает терроризировать столицу обстрелами. Здесь, несмотря на сложную ситуацию на прошлой неделе, удалось вернуть электроснабжение в дома 645,3 тысяч семей.
Также на прошлой неделе россияне атаковали Одесскую область. Здесь за неделю энергетикам удалось вернуть свет в 253,3 тысячи домов местных жителей.
Так же на Днепропетровщине за последние семь дней ремонтные бригады вернули электроснабжение почти в 120 тысяч домов. В то же время, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов в Донецкой области. Благодаря этому удалось вернуть свет в дома 104,4 тысячи семей местных жителей.
Кроме того, на последней неделе на Киевщине энергетики вернули электричество в 86,6 тысячи домов, обесточенных вследствие вражеских атак.
Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.