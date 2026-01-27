- Дата публикации
Фольга может разрушить вашу пищу: вот блюда, которые категорически запрещено готовить в ней
Алюминиевая фольга кажется универсальным кухонным инструментом, но по сути она подходит далековато не для всех блюд. Причина проста: контакт металла с кислыми, солеными или маринованными продуктами может быть опасен для вашего здоровья.
Об этом сообщают в Real Simple.
Микроволновая печь и фольга совместимы только на бумаге
Никогда не ставьте фольгу в микроволновку. Под воздействием микроволновых лучей она может искрыть, вызвать пожар или серьезно повредить прибор. А остатки пищи в фольге хранить тоже опасно — она не герметична. Безопаснее использовать стеклянные контейнеры, пригодные для микроволновки.
Кислые маринады и цитрусовые — табу для фольги.
Помидоры, лимоны, уксусные маринады и другие кислые продукты не следует готовить в фольге. Кислота ускоряет выделение алюминия в пищу, что при регулярном употреблении может отрицательно сказаться на здоровье.
Соленые блюда — еще одна опасность
Соль, как и кислота, провоцирует попадание металла в пищу. Поэтому запеченное в фольге домашнее вяленое мясо, ветчина или соленая выпечка — категорически под запретом.
Медленное приготовление — время действовать осторожно
Блюда, которые готовятся длительно, например запеканки или медленно жареное мясо, также не дружат с фольгой. Высокие температуры увеличивают попадание алюминия в блюдо. Лучший вариант — керамическая или стеклянная посуда или подкладка из пергамента между фольгой и пищей.
Исследование Международного журнала экологических исследований и здоровья показало: после приготовления в фольге уровень алюминия в блюдах был значительно выше, чем в жаростойкой посуде.
Морепродукты — отдельная история
Рыба, креветки и другие морепродукты, особенно если в маринаде есть лимон или томаты, рискуют напитаться алюминием. Фольга хорошо сохраняет влагу, но неравномерно пропускает тепло, поэтому морепродукты могут недопечь или перегреться, а вкус блюда может измениться.
Вывод прост: фольга — это не универсальный помощник на кухне. Выбирайте стекло, керамику или пергамент, чтобы сохранить вкус, текстуру и безопасность ваших любимых блюд.