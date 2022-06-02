Что вкусного приготовить из мяты: 5 вариантов

Все знают, что из мяты можно заварить вкусный чай. Но применение мяты гораздо шире – это и лимонад, соус для мясных блюд, варенье. Рассказываем, что можно приготовить из мяты в материале ТСН.ua
Варенье из мяты
Ингредиенты:
Листья мяты — 250 г,
Лимоны – 2 шт.,
Вода – пол-литра,
Сахар – 1 кг.
Чтобы сварить варенье из мяты нужно:
- Промыть мяту холодной водой и просушить.
- Мелко нарезать листья и выложить в емкость ровным слоем.
- Добавить мелко нарезанные вместе с кожурой лимоны.
- Залить все водой и варить 10-12 минут. Затем выключить газ, накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 24 часа.
- Через день процедить и отжать настой через марлю.
- Добавить сахар и варить до загустения.
- Разлить в стерилизованные банки и закрыть.
Мятный ликер
Ингредиенты:
Свежая мята – 5-6 веточек,
Водка, коньяк, самогон или разбавленный спирт – 1 л,
Вода – 250 мл,
Сахар – 350 г
Как приготовить ликер из мяты |
- Залить мяту алкоголем.
- Емкость с алкоголем и мятой закрыть крышкой и выдержать в темном прохладном месте 10-15 дней. Настойку процедить через сито или марлю.
- Сварить сахарный сироп, охладить до комнатной температуры.
- К настойке добавить сироп и хорошенько перемешать.
- Убирать на луну в темное прохладное место. Через месяц можно употреблять.
Квас из мяты
Ингредиенты:
Мята со стеблями – 300 г,
Сахар – 3 ст. ложки, можно больше,
Вода – 2 л.
Для приготовления мятного кваса:
- В двухлитровую банку положить мяту, засыпать сахаром и залить крутым кипятком.
- Накрыть салфеткой и оставить на 3 дня.
- Собрать пену, процедить и поставить в холодильник. Пить квас охлажденным.
Лед из мяты
Мятный лед можно добавлять в воду, лимонад, чай, алкогольные напитки.
Чтобы приготовить лед, нарежьте мяту и залейте ее кипятком, дождитесь полного охлаждения. Настой процедите и заморозьте в особых формах. В каждую форму можно добавить мятный листик.
Мятный соус для мяса
Ингредиенты:
Мята – 40 г,
Кинза - 40 г
Белый винный уксус – 1 ч.л,
Сахар – 1 ч.л,
Чеснок – 2 зубчика,
Сок из половины лимона,
Соль по вкусу,
Масло растительное — 100 мл,
Холодная вода – 25 мл.
Для приготовления компоненты перемалываем блендером в однородное состояние.
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