Что вкусного приготовить из мяты: 5 вариантов

Все знают, что из мяты можно заварить вкусный чай. Но применение мяты гораздо шире – это и лимонад, соус для мясных блюд, варенье. Рассказываем, что можно приготовить из мяты в материале ТСН.ua

Варенье из мяты

Ингредиенты:

Листья мяты — 250 г,

Лимоны – 2 шт.,

Вода – пол-литра,

Сахар – 1 кг.

Чтобы сварить варенье из мяты нужно:

Промыть мяту холодной водой и просушить.

Мелко нарезать листья и выложить в емкость ровным слоем.

Добавить мелко нарезанные вместе с кожурой лимоны.

Залить все водой и варить 10-12 минут. Затем выключить газ, накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 24 часа.

Через день процедить и отжать настой через марлю.

Добавить сахар и варить до загустения.

Разлить в стерилизованные банки и закрыть.

Мята в кулинарии

Мятный ликер

Ингредиенты:

Свежая мята – 5-6 веточек,

Водка, коньяк, самогон или разбавленный спирт – 1 л,

Вода – 250 мл,

Сахар – 350 г

Как приготовить ликер из мяты |

Залить мяту алкоголем.

Емкость с алкоголем и мятой закрыть крышкой и выдержать в темном прохладном месте 10-15 дней. Настойку процедить через сито или марлю.

Сварить сахарный сироп, охладить до комнатной температуры.

К настойке добавить сироп и хорошенько перемешать.

Убирать на луну в темное прохладное место. Через месяц можно употреблять.

Квас из мяты

Ингредиенты:

Мята со стеблями – 300 г,

Сахар – 3 ст. ложки, можно больше,

Вода – 2 л.

Для приготовления мятного кваса:

В двухлитровую банку положить мяту, засыпать сахаром и залить крутым кипятком.

Накрыть салфеткой и оставить на 3 дня.

Собрать пену, процедить и поставить в холодильник. Пить квас охлажденным.

Мята в кулинарии

Лед из мяты

Мятный лед можно добавлять в воду, лимонад, чай, алкогольные напитки.

Чтобы приготовить лед, нарежьте мяту и залейте ее кипятком, дождитесь полного охлаждения. Настой процедите и заморозьте в особых формах. В каждую форму можно добавить мятный листик.

Мятный соус для мяса

Ингредиенты:

Мята – 40 г,

Кинза - 40 г

Белый винный уксус – 1 ч.л,

Сахар – 1 ч.л,

Чеснок – 2 зубчика,

Сок из половины лимона,

Соль по вкусу,

Масло растительное — 100 мл,

Холодная вода – 25 мл.



Для приготовления компоненты перемалываем блендером в однородное состояние.

Мята в кулинарии

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