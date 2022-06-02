Що смачного приготувати з м'яти: 5 варіантів

Всі знають, шо з м'яти можна заварити смачний чай. Але застосування м'яти набагато ширше - це і лимонад, соус для м'ясних страв, варення. Розповідаємо, що можна приготувати з м'яти в матеріалі ТСН.ua

Варення з м'яти

Інгредієнти:

Листя м'яти - 250 г,

Лимони - 2 шт.,

Вода - півлітра,

Цукор - 1 кг.

Щоб зварити варення з м'яти потрібно:

Промити м'яту холодною водою і просушити її.

Дрібно нарізувати листя і викласти в місткість рівним шаром.

Додати дрібно нарізані разом зі шкіркою лимони.

Залити все водою і варити 10-12 хвилин. Потім вимкнути газ, накрити каструлю кришкою і залишити на 24 години.

Через добу процідити та віджати настій через марлю.

Додати цукор і варити до загусання.

Розлити в стерилізовані банки та закрити.

М'ята в кулінарії

М'ятний лікер

Інгредієнти:

Свіжа м'ята - 5-6 гілочок,

Горілка, коньяк, самогон або розбавлений спирт - 1 л,

Вода - 250 мл,

Цукор - 350 г

Як приготувати лікер з м'яти.

Залити м'яту алкоголем.

Місткість з алкоголем та м'ятою закрити кришкою і витримати в темному прохолодному місці 10-15 днів. Настоянку процідити через сито або марлю.

Зварити цукровий сироп, охолодити його до кімнатної температури.

До настоянки додати сироп і гарненько перемішати.

Прибирати на місяць в темне прохолодне місце. Через місяць можна споживати.

Квас з м'яти

Інгредієнти:

М'ята зі стеблами - 300 г,

Цукор - 3 ст. ложки, можна більше,

Вода — 2 л.

Для приготування м'ятного квасу:

У дволітрову банку покласти м'яту, засипати цукром і залити окропом.

Накрити серветкою і залишити на 3 дні настоюватись.

Зібрати піну, процідити та поставити в холодильник. Пити квас охолодженим.

М'ята в кулінарії

Лід з м'яти

М'ятний лід можна додавати у воду, лимонад, чай, алкогольні напої.

Щоб приготувати лід наріжте м'яту і залийте їх окропом, дочекайтеся повного охолодження. Настій процідіть і заморозьте в спеціальних формах. В кожну форму можна ще додати м'ятний листочок.

М'ятний соус для м'яса

Інгредієнти:

М'ята - 40 г,

Кінза 40 г,

Білий винний оцет - 1 ч.л,

Цукор - 1 ч.л,

Часник - 2 зубчики,

Сік з половини лимона,

Сіль на смак,

Олія - 100 мл,

Холодна вода - 25 мл.



Для приготування перемелюємо блендером компоненти до однорідного стану.

М'ята в кулінарії

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