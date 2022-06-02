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Що смачного приготувати з м'яти: 5 варіантів

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Що смачного приготувати з м'яти: 5 варіантів

М'ята в кулінарії

Всі знають, шо з м'яти можна заварити смачний чай. Але застосування м'яти набагато ширше - це і лимонад, соус для м'ясних страв, варення. Розповідаємо, що можна приготувати з м'яти в матеріалі ТСН.ua

Варення з м'яти

Інгредієнти:

Листя м'яти - 250 г,

Лимони - 2 шт.,

Вода - півлітра,

Цукор - 1 кг.

Щоб зварити варення з м'яти потрібно:

  • Промити м'яту холодною водою і просушити її.
  • Дрібно нарізувати листя і викласти в місткість рівним шаром. 
  • Додати дрібно нарізані разом зі шкіркою лимони.
  • Залити все водою і варити 10-12 хвилин. Потім вимкнути газ, накрити каструлю кришкою і залишити на 24 години.
  • Через добу процідити та віджати настій через марлю.
  • Додати цукор і варити до загусання.
  • Розлити в стерилізовані банки та закрити.
М'ята в кулінарії / ©
М'ята в кулінарії

М'ятний лікер 

Інгредієнти:

Свіжа м'ята - 5-6 гілочок,

Горілка, коньяк, самогон або розбавлений спирт - 1 л,

Вода - 250 мл,

Цукор - 350 г

Як приготувати лікер з м'яти.

  • Залити м'яту алкоголем.
  • Місткість з алкоголем та м'ятою  закрити кришкою і витримати в темному прохолодному місці 10-15 днів. Настоянку процідити через сито або марлю.
  • Зварити  цукровий сироп, охолодити його до кімнатної температури.
  •  До настоянки додати сироп і гарненько перемішати.
  • Прибирати на місяць в темне прохолодне місце. Через місяць можна споживати.

Квас з м'яти

Інгредієнти:

М'ята зі стеблами - 300 г,

Цукор - 3 ст. ложки, можна більше, 

Вода — 2 л.

Для приготування м'ятного квасу:

  • У дволітрову банку покласти м'яту, засипати цукром і залити окропом.
  • Накрити серветкою і залишити на 3 дні настоюватись.
  • Зібрати піну, процідити та поставити в холодильник. Пити квас охолодженим.
М'ята в кулінарії / ©
М'ята в кулінарії

Лід з м'яти

М'ятний лід можна додавати у воду, лимонад, чай, алкогольні напої. 

Щоб приготувати лід наріжте м'яту і залийте їх окропом, дочекайтеся повного охолодження. Настій процідіть і заморозьте в спеціальних формах. В кожну форму можна ще додати  м'ятний листочок.

М'ятний соус для м'яса

Інгредієнти:

М'ята  - 40 г,

Кінза 40 г,

Білий винний оцет -  1 ч.л,

Цукор -  1 ч.л,

Часник - 2 зубчики,

Сік з половини лимона,

Сіль на смак,

Олія - 100 мл,

Холодна вода - 25 мл.

Для приготування перемелюємо блендером компоненти до однорідного стану.

М'ята в кулінарії / ©
М'ята в кулінарії

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