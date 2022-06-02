Що смачного приготувати з м'яти: 5 варіантів

Всі знають, шо з м'яти можна заварити смачний чай. Але застосування м'яти набагато ширше - це і лимонад, соус для м'ясних страв, варення. Розповідаємо, що можна приготувати з м'яти в матеріалі ТСН.ua
Варення з м'яти
Інгредієнти:
Листя м'яти - 250 г,
Лимони - 2 шт.,
Вода - півлітра,
Цукор - 1 кг.
Щоб зварити варення з м'яти потрібно:
- Промити м'яту холодною водою і просушити її.
- Дрібно нарізувати листя і викласти в місткість рівним шаром.
- Додати дрібно нарізані разом зі шкіркою лимони.
- Залити все водою і варити 10-12 хвилин. Потім вимкнути газ, накрити каструлю кришкою і залишити на 24 години.
- Через добу процідити та віджати настій через марлю.
- Додати цукор і варити до загусання.
- Розлити в стерилізовані банки та закрити.
М'ятний лікер
Інгредієнти:
Свіжа м'ята - 5-6 гілочок,
Горілка, коньяк, самогон або розбавлений спирт - 1 л,
Вода - 250 мл,
Цукор - 350 г
Як приготувати лікер з м'яти.
- Залити м'яту алкоголем.
- Місткість з алкоголем та м'ятою закрити кришкою і витримати в темному прохолодному місці 10-15 днів. Настоянку процідити через сито або марлю.
- Зварити цукровий сироп, охолодити його до кімнатної температури.
- До настоянки додати сироп і гарненько перемішати.
- Прибирати на місяць в темне прохолодне місце. Через місяць можна споживати.
Квас з м'яти
Інгредієнти:
М'ята зі стеблами - 300 г,
Цукор - 3 ст. ложки, можна більше,
Вода — 2 л.
Для приготування м'ятного квасу:
- У дволітрову банку покласти м'яту, засипати цукром і залити окропом.
- Накрити серветкою і залишити на 3 дні настоюватись.
- Зібрати піну, процідити та поставити в холодильник. Пити квас охолодженим.
Лід з м'яти
М'ятний лід можна додавати у воду, лимонад, чай, алкогольні напої.
Щоб приготувати лід наріжте м'яту і залийте їх окропом, дочекайтеся повного охолодження. Настій процідіть і заморозьте в спеціальних формах. В кожну форму можна ще додати м'ятний листочок.
М'ятний соус для м'яса
Інгредієнти:
М'ята - 40 г,
Кінза 40 г,
Білий винний оцет - 1 ч.л,
Цукор - 1 ч.л,
Часник - 2 зубчики,
Сік з половини лимона,
Сіль на смак,
Олія - 100 мл,
Холодна вода - 25 мл.
Для приготування перемелюємо блендером компоненти до однорідного стану.
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