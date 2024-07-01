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Рецепти смачних соусів з червоної порічки до м’яса та риби

Рецепти смачних соусів з червоної порічки до м’яса та риби

Соус до м'яса та риби

Як приготувати соус з порічок до м'яса – кисло-солодкий, зі спеціями, з часником.

Наші предки вважали порічку джерелом здоров'я і довголіття, цінували ягоду за цілющі властивості та, звісно, готували з неї найрізноманітніші страви – варення, желе, соки, компоти, кваси, наливки.

Любителям м'яса та риби до вподоби будуть кисло-солодкі соуси з порічок.

Кисло-солодкий соус з порічок до м’яса та риби

Інгредієнти:

  • порічки – 500 г,

  • цукор – 200 г,

  • кориця – пів чайної ложки,

  • оцет – 50 мл,

  • чорний мелений перець.

Приготування кисло-солодкого соусу до м'яса та риби:

  • Порічки ретельно помити, перетерти через дрібне сито.

  • Масу поставити на вогонь і проварити, не доводячи до кипіння.

  • Додати цукор, корицю і перемішати.

  • Додати оцет, довести до кипіння і варити ще 3 хвилини.

Соус до м’яса готовий, його можна розкласти до простерилізованих банок і зберігати в холодному приміщенні.

Смачний соус з червоних порічок зі спеціями

Інгредієнти:

  • червоні порічки – 1 кг,

  • цукор – 250 г,

  • сіль – 15 г,

  • зубки часнику – 5 шт.,

  • лавровий лист – 2 шт.,

  • перець духмяний горошком – 2 шт.,

  • приправа "Хмелі-сунелі" – пів чайної ложки,

  • коріандр мелений – за смаком,

  • розмарин сушений – пів чайної ложки,

  • олія – 1 ст. л.,

  • оцет 9% – 1 ст. л.,

  • перець чорний мелений – 5 г.

Спосіб приготування соусу з червоних порічок зі спеціями:

  • Помийте порічки та дайте зайвій рідині стекти.

  • Перетріть їх на пюре блендером, мʼясорубкою або просто товкачем.

  • Додайте в пюре всі інгредієнти, крім олії та оцту.

  • Все добре перемішайте і поставте на середній вогонь. Доведіть суміш до кипіння та проваріть протягом 15 хвилин після закипання.

  • Додайте олію та оцет. Перемішайте, зменшіть вогонь до мінімуму та проваріть ще 15 хвилин.

Розлийте до стерилізованих банок і закатайте. Переверніть та вкрийте ковдрою до повного остигання. Покладіть до темного прохолодного місця.

Соус з порічок до м’яса з часником

Інгредієнти:

  • порічки – 1 кг,

  • цукор – 170 г,

  • часник – головка,

  • сіль – 1 ст. л.,

  • карі – 1,5 ст. л.,

  • чорний мелений перець – третина чайної ложки,

  • червоний мелений перець – третина чайної ложки,

  • крохмаль – 1 ст. л.

Приготування соусу з порічок до м’яса з часником:

  • До перебитої блендером червоної смородини додати перетертий часник, цукор, сіль, карі, перці.

  • Все доводимо до кипіння і варимо 30 хв.

  • Розводимо у воді крохмаль, повільно вводимо його до загальної маси та варимо ще 10 хв.

  • Отриману масу розливаємо до стерильних банок і закриваємо кришками.

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