Рецепти смачних соусів з червоної порічки до м’яса та риби

Як приготувати соус з порічок до м'яса – кисло-солодкий, зі спеціями, з часником.

Наші предки вважали порічку джерелом здоров'я і довголіття, цінували ягоду за цілющі властивості та, звісно, готували з неї найрізноманітніші страви – варення, желе, соки, компоти, кваси, наливки.

Любителям м'яса та риби до вподоби будуть кисло-солодкі соуси з порічок.

Кисло-солодкий соус з порічок до м’яса та риби

Інгредієнти:

порічки – 500 г,

цукор – 200 г,

кориця – пів чайної ложки,

оцет – 50 мл,

чорний мелений перець.

Приготування кисло-солодкого соусу до м'яса та риби:

Порічки ретельно помити, перетерти через дрібне сито.

Масу поставити на вогонь і проварити, не доводячи до кипіння.

Додати цукор, корицю і перемішати.

Додати оцет, довести до кипіння і варити ще 3 хвилини.

Соус до м’яса готовий, його можна розкласти до простерилізованих банок і зберігати в холодному приміщенні.

Смачний соус з червоних порічок зі спеціями

Інгредієнти:

червоні порічки – 1 кг,

цукор – 250 г,

сіль – 15 г,

зубки часнику – 5 шт.,

лавровий лист – 2 шт.,

перець духмяний горошком – 2 шт.,

приправа "Хмелі-сунелі" – пів чайної ложки,

коріандр мелений – за смаком,

розмарин сушений – пів чайної ложки,

олія – 1 ст. л.,

оцет 9% – 1 ст. л.,

перець чорний мелений – 5 г.

Спосіб приготування соусу з червоних порічок зі спеціями:

Помийте порічки та дайте зайвій рідині стекти.

Перетріть їх на пюре блендером, мʼясорубкою або просто товкачем.

Додайте в пюре всі інгредієнти, крім олії та оцту.

Все добре перемішайте і поставте на середній вогонь. Доведіть суміш до кипіння та проваріть протягом 15 хвилин після закипання.

Додайте олію та оцет. Перемішайте, зменшіть вогонь до мінімуму та проваріть ще 15 хвилин.

Розлийте до стерилізованих банок і закатайте. Переверніть та вкрийте ковдрою до повного остигання. Покладіть до темного прохолодного місця.

Соус з порічок до м’яса з часником

Інгредієнти:

порічки – 1 кг,

цукор – 170 г,

часник – головка,

сіль – 1 ст. л.,

карі – 1,5 ст. л.,

чорний мелений перець – третина чайної ложки,

червоний мелений перець – третина чайної ложки,

крохмаль – 1 ст. л.

Приготування соусу з порічок до м’яса з часником:

До перебитої блендером червоної смородини додати перетертий часник, цукор, сіль, карі, перці.

Все доводимо до кипіння і варимо 30 хв.

Розводимо у воді крохмаль, повільно вводимо його до загальної маси та варимо ще 10 хв.

Отриману масу розливаємо до стерильних банок і закриваємо кришками.

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