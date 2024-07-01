Рецепти смачних соусів з червоної порічки до м’яса та риби

Як приготувати соус з порічок до м'яса – кисло-солодкий, зі спеціями, з часником.
Наші предки вважали порічку джерелом здоров'я і довголіття, цінували ягоду за цілющі властивості та, звісно, готували з неї найрізноманітніші страви – варення, желе, соки, компоти, кваси, наливки.
Любителям м'яса та риби до вподоби будуть кисло-солодкі соуси з порічок.
Кисло-солодкий соус з порічок до м’яса та риби
Інгредієнти:
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порічки – 500 г,
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цукор – 200 г,
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кориця – пів чайної ложки,
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оцет – 50 мл,
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чорний мелений перець.
Приготування кисло-солодкого соусу до м'яса та риби:
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Порічки ретельно помити, перетерти через дрібне сито.
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Масу поставити на вогонь і проварити, не доводячи до кипіння.
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Додати цукор, корицю і перемішати.
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Додати оцет, довести до кипіння і варити ще 3 хвилини.
Соус до м’яса готовий, його можна розкласти до простерилізованих банок і зберігати в холодному приміщенні.
Смачний соус з червоних порічок зі спеціями
Інгредієнти:
-
червоні порічки – 1 кг,
-
цукор – 250 г,
-
сіль – 15 г,
-
зубки часнику – 5 шт.,
-
лавровий лист – 2 шт.,
-
перець духмяний горошком – 2 шт.,
-
приправа "Хмелі-сунелі" – пів чайної ложки,
-
коріандр мелений – за смаком,
-
розмарин сушений – пів чайної ложки,
-
олія – 1 ст. л.,
-
оцет 9% – 1 ст. л.,
-
перець чорний мелений – 5 г.
Спосіб приготування соусу з червоних порічок зі спеціями:
-
Помийте порічки та дайте зайвій рідині стекти.
-
Перетріть їх на пюре блендером, мʼясорубкою або просто товкачем.
-
Додайте в пюре всі інгредієнти, крім олії та оцту.
-
Все добре перемішайте і поставте на середній вогонь. Доведіть суміш до кипіння та проваріть протягом 15 хвилин після закипання.
-
Додайте олію та оцет. Перемішайте, зменшіть вогонь до мінімуму та проваріть ще 15 хвилин.
Розлийте до стерилізованих банок і закатайте. Переверніть та вкрийте ковдрою до повного остигання. Покладіть до темного прохолодного місця.
Соус з порічок до м’яса з часником
Інгредієнти:
-
порічки – 1 кг,
-
цукор – 170 г,
-
часник – головка,
-
сіль – 1 ст. л.,
-
карі – 1,5 ст. л.,
-
чорний мелений перець – третина чайної ложки,
-
червоний мелений перець – третина чайної ложки,
-
крохмаль – 1 ст. л.
Приготування соусу з порічок до м’яса з часником:
-
До перебитої блендером червоної смородини додати перетертий часник, цукор, сіль, карі, перці.
-
Все доводимо до кипіння і варимо 30 хв.
-
Розводимо у воді крохмаль, повільно вводимо його до загальної маси та варимо ще 10 хв.
- Отриману масу розливаємо до стерильних банок і закриваємо кришками.
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