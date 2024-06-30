Франція – Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У понеділок, 1 липня, збірні Франції та Бельгії зіграють у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб визначити володаря путівки до чвертьфіналу турніру.

Поєдинок відбудеться на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Франція вийшла до плейоф чемпіонату Європи з другого місця групи D. Дідьє Дешама обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та втратила перемогу над Польщею (1:1).

"Ле Бле" (5 очок) у підсумковій турнірній таблиці пропустили вперед Австрію (6), але обійшли Нідерланди (4) та Польщу (1).

Бельгія пробилася до 1/8 фіналу з другої позиції квартету E, де зокрема виступала збірна України. Команда Доменіко Тедеско сенсаційно програла Словаччині (0:1) обіграла Румунію (2:0) та зіграла внічию з Україною (0:0).

Всі команди групи E набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів українська збірна посіла останнє місце та вилетіла з турніру, тоді як Румунія, Бельгія та Словаччина вийшли до плейоф.

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Переможець матчу Франція – Бельгія у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором дуелі Португалія – Словенія, яка також відбудеться 1 липня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Бельгія.