Україну накрила аномальна спека: синоптики шокували прогнозом

Що є причиною такої аномальної спеки, де вона досягне рекордного показника, а де хоча б трохи стане милосерднішою – в ексклюзиві TSN.ua.

Аномальна спека охопить більшість областей України. Цього року екватор календарного літа розпочався під пекучим сонцем. Першого липня температура повітря протягом дня подекуди сягала +35°С. Утім, максимальні денні показники у першій декаді цього місяця можуть досягати позначок у +39°С.

Що є причиною такої аномальної спеки, де вона досягне рекордного показника, а де хоча б трохи стане милосерднішою – в ексклюзиві журналістки Людмила Труфин для TSN.ua.

Найбільш гарячий місяць року

Липень традиційно прийнято називати "маківкою літа", адже саме цього місяця середня температура повітря зазвичай найвища в річному ході. Абсолютні показники максимальної температури досягали в окремі роки значень +36…+41°С, особливо у східних та південних областях України.

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Крім того, у липні спостерігаються потужні грозові процеси, які супроводжуються випаданням локальних, але сильних злив, часом з градом та шквалистим посиленням вітру. А ще за даними синоптиків, липень – це єдиний місяць року, коли жодного разу не фіксувалися заморозки в будь-якій точці України за весь період метеорологічних спостережень, за винятком високогір'я Карпат. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

"Липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та періодами жаркої посушливої погоди. Середня місячна температура повітря становить 19-24,8°С, в Карпатах 13-18° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря – 1-9° тепла, на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10-12° тепла, на високогір′ї Карпат 0-1° морозу. Абсолютний максимум температури повітря – 34-39,9°, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41°, в гірських районах 26-33°”, – зазначили в Українському гідрометцентрі.

Україна стала однією з найспекотніших країн Європи

Вже першого липня рекордні температури охопили більшість областей нашої держави. Цієї доби Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. За словами синоптикині Наталі Діденко, на значній частині території переважала суха погода з високою пожежною небезпекою. І така жалюча спека ще триватиме.

"Поки що дуже обережно з вогнем, особливо уважно до свого самопочуття, махайте віялами і кропіть водичкою себе й усіх, хто поруч. Старенький червень та малюк-липень вже готуються до зустрічі, миють черешні, бризкаються водою, фотографують перші помідори, хрумтять малосольними огіркам і смішними фіолетовими язиками від шовковиці кажуть усім недоброзичливцям "бебебе". Не забудьте пляшечку води у торбу та панамку на голову!”, – зазначає синоптикиня.

Киян закликали подумати про тварин

У свою чергу директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний закликає мешканців столиці не залишати своїх улюбленців у машині під час спеки. Це несе смертельну небезпеку для тварин.

“У ці спекотні дні хочу звернутися до киян із важливим нагадуванням: у жодному разі не залишайте своїх домашніх улюбленців у закритих автомобілях. Навіть кілька хвилин у розпеченій машині можуть стати фатальними для тварини. Температура в салоні авто під палючим сонцем може зрости до +50°C та вище, що становить смертельну загрозу для наших чотирилапих друзів. Бережіть своїх улюбленців та не наражайте їх на небезпеку”, – наголосив Возний.

Скільки терпіти аномальну спеку?

До подібних порад від синоптиків та столичної влади варто дослухатися, адже аномальна спека триватиме щонайменше тиждень. Найближчими днями у центральних, південних та східних областях очікується спекотна та суха погода. Зокрема 2 липня нестійка погода з короткочасними дощами та грозами утримається у західній частині країни, ввечері також грози очікуються у Київській та Чернігівській областях. На решті території країни спекотно і сухо. Температура повітря вдень на півдні та сході країни +33…+38°С.

А от у четвер, 4 липня, вночі без істотних опадів, вдень місцями в Україні пройдуть локальні дощі, в окремих пунктах можливі шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря у західних та північних областях вночі +13…+20 °С, вдень +23…+28°С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18...+23°С, вдень +33...+39°С. Причину такого високого показника назвав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

“Винуватцем такої спекотної та сухої погоди стане блокувальний синоптичний процес над районами Середньої та Верхньої Волги, пов'язаний із теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізується саме над Східною Європою, то складуться сприятливі умови для поступового прогріву та "застою" повітряної маси, що циркулює в його межах. У той же момент, західні області України перебуватимуть в більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів, завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності”, – пояснює метеоролог.

В кінці липня температура знизиться

За даними синоптиків, протягом другої і третьої декади липня температурний фон трохи знизиться, завдяки ослабленню блокуючого антициклону. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму. Опади в др угій і третій декаді місяця розподіляться нерівномірно по території, але їхня сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах, близько норми в північній частині та центрі країни, а також нижчою за норму на півдні та сході. В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 23 м/с та градом. Відтак очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватим уть багаторічну норму в середньому на 2,0 – 3,5°С, з максимальними відхиленнями у південних та східних регіонах.

В Укргідрометцентрі пояснили, що такий клімат можна порівняти із Середземноморським. Так, українська спека сягатиме тих самих значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градуси, а у південній частині, центральних та східних областях відмічатиметься сильна спека аж до 37 градусів! Проте, Україна в даний період не є найспекотнішою – в Іспанії очікується +40°!

Але спека в Іспанію прийшла із Сахари, а от в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону – з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись з південного сходу, воно накриває майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі – у західну та північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури – до 30°, зауважили в Укргідрометцентрі.

“Таким процесом обумовлена затяжна хвиля спеки в Україні, що триватиме ще і цього тижня, щодня фіксуються температури вищі за норму. Чим довше утримується хвиля спеки – тим менше охолоджуються поверхні забудов, бетон та асфальт протягом ночі, тому з кожним днем комфортність сприйняття температур, що по-суті не змінюються, погіршується, особливо в умовах міста. А в регіонах, де прогнозуватимуться короткочасні дощі спека поєднуватиметься із вологою, створюючи ефект парника і задухи. Важливо не перегріватись, уникати прямих сонячних променів та охолоджуватись, п'ючи достатню кількість води”, – кажуть у гідрометцентрі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! УКРАЇНУ НАКРИЛА АНОМАЛЬНА СПЕКА! Синоптики шокували прогнозом!

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