Коли в Україні почне спадати спека: синоптикиня назвала дати

Вже у середу у деяких регіонах буде не так спекотно.

Завтра, 2 липня, у більшості областей температура повітря підніметься до +32... 37°C. Однак вже 3 липня прийде легка прохолода.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

У західних областях 2 липня спека послабиться. Там очікується +23... 27°C. Пройдуть дощі з грозами, можливі шквали та град.

"У північних областях 2 липня ще буде спекотно, проте на Житомирщині вже стане трохи легше, +27... 29°C, на Київщині близько +30°C, на Чернігівщині та Сумщині +31... 33°C", - написала вона.

На Житомирщині та Київщині завтра можливі короткочасні грозові дощі. У Чернігівській та Сумській областях опадів не буде.

В Україні буде переважати південно-західний вітер, у західних областях він зміниться на північно-західний.

У Києві 2 липня максимальна температура повітря знизиться до близько +30°C. Буде сухо, але вітер посилиться. Ввечері можливий короткочасний грозовий дощ.

У середу, 3 липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі. У західній частині навіть можливе зниження до +18+22 градусів.

Раніше синоптики дали прогноз на липень. Яким буде другий місяць літа - читайте у новині.

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