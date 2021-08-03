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Чтобы не лаяли: в Одессе собакам, проживающих возле детсада, прописали успокоительное

Чтобы не лаяли: в Одессе собакам, проживающих возле детсада, прописали успокоительное

pixabay.com

Предварительно ветеринары осмотрели животных.

Животным, находящимся на территории одесского детского сада №1, врачи прописали успокоительные средства для решения "проблемы лая".

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в Facebook.

По ее словам, предварительно специалисты ветеринарной службы, по просьбе директора садика, обследовали собак.

Собаки начали принимать медицинские препараты для торможения процессов возбуждения центральной нервной системы.

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Такой метод вызвал возмущение среди пользователей Сети

  • Если директор не переносит звуки природы, у нее эмоциональное выгорание, раздражительность ... стоит рассмотреть вопрос о ее профнепригодности
  • Надеюсь, что это только ответ на бумаге, а в реалиях никто не бегает за горемычными животными, чтобы провести психологическое сопровождение с применением психотропных веществ ежедневно
  • Жаль животных

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