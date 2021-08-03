Чтобы не лаяли: в Одессе собакам, проживающих возле детсада, прописали успокоительное

Предварительно ветеринары осмотрели животных.
Животным, находящимся на территории одесского детского сада №1, врачи прописали успокоительные средства для решения "проблемы лая".
Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в Facebook.
По ее словам, предварительно специалисты ветеринарной службы, по просьбе директора садика, обследовали собак.
Собаки начали принимать медицинские препараты для торможения процессов возбуждения центральной нервной системы.
Такой метод вызвал возмущение среди пользователей Сети
- Если директор не переносит звуки природы, у нее эмоциональное выгорание, раздражительность ... стоит рассмотреть вопрос о ее профнепригодности
- Надеюсь, что это только ответ на бумаге, а в реалиях никто не бегает за горемычными животными, чтобы провести психологическое сопровождение с применением психотропных веществ ежедневно
- Жаль животных
Напомним, что в Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. С травмами пострадавших доставили в больницу.