Чтобы не лаяли: в Одессе собакам, проживающих возле детсада, прописали успокоительное

Чтобы не лаяли: в Одессе собакам, проживающих возле детсада, прописали успокоительное

Предварительно ветеринары осмотрели животных.

Животным, находящимся на территории одесского детского сада №1, врачи прописали успокоительные средства для решения "проблемы лая".

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в Facebook.

Также читайте В Харькове бойцовская собака покусала двоих людей в подъезде дома (видео)

По ее словам, предварительно специалисты ветеринарной службы, по просьбе директора садика, обследовали собак.

Собаки начали принимать медицинские препараты для торможения процессов возбуждения центральной нервной системы.

Такой метод вызвал возмущение среди пользователей Сети

Если директор не переносит звуки природы, у нее эмоциональное выгорание, раздражительность ... стоит рассмотреть вопрос о ее профнепригодности

Надеюсь, что это только ответ на бумаге, а в реалиях никто не бегает за горемычными животными, чтобы провести психологическое сопровождение с применением психотропных веществ ежедневно

Жаль животных

Напомним, что в Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. С травмами пострадавших доставили в больницу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку