Данилов подсчитал украинских олигархов в аграрной сфере

По мнению секретаря СНБО, коррупционная система в этой отрасли экономики возникла из-за отсутствия в Украине рынка земли.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что мораторий на свободную продажу сельскохозяйственной земли в Украине стал причиной становления олигархической системы в аграрном секторе экономики.

Об этом он заявил во время выступления на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

По его словам, среди украинских аграриев в настоящее время есть как минимум два или три олигарха, которые построили свои "латифундии" благодаря тому, что украинское законодательство запрещало свободную продажу земли.

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"Десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные участки, пользовались возможностью, коррумпировали Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли", — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что принятие украинским парламентом закона, который открывает рынок земли, является положительным моментом для искоренения олигархата в этой сфере экономики.

Напомним, принятый ранее в Украине закон об олигархах не позволит им участвовать в приватизации определенных объектов и обяжет их подавать декларации в том числе и с имуществом, в оффшорных компаниях. Однако, этот закон не предусматривает конфискацию имущества и арест олигархов.

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