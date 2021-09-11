Данілов підрахував українських олігархів у аграрній сфері

На думку секретаря РНБО, корупційна система в цій галузі економіки виникла через відсутність в Україні ринку землі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що мораторій на вільний продаж сільськогосподарської землі в Україні став причиною становлення олігархічної системи в аграрному секторі економіки.

Про це він заявив під час виступу на міжнародному форумі “Ялтинська європейська стратегія” в Києві.

За його словами, серед українських аграрієв на теперішній час є щонайменше два або три олігархи, які побудували свої “латифундії” завдяки тому, що українське законодавство забороняло вільний продаж землі.

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“Десятки років в Україні саме латифундисти, яким потрібен був час, щоб накопичити свої земельні ділянки, користувалися можливістю, корумпували Верховну Раду, і вона постійно відмовляла у вільному продажі землі”, — заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що ухвалення українським парламентом закону, який відкриває ринок землі, є позитивним моментом для викорінення олігархату в цій сфері економіки.

Нагадаємо, ухвалений раніше в Україні закон про олігархів не дозволить брати їм участь у приватизації певних об'єктів і зобов'яже їх подавати декларації, зокрема, і з майном, яке в офшорних компаніях. Однак, цей закон не передбачає конфіскацію майна і арешт олігархів.

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