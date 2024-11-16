Действительно ли Генштаб массово создает новые бригады вместо доукомплектации старых – Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию, что в Украине якобы, несмотря на значительное недоукомплектование существующих бригад, создают новые. Такую информацию, в частности, неоднократно озвучивала нардепка Марианна Безуглая.

Об этом глава государства заявил в интервью "Украинскому радио".

"Кто вам сказал, что мы их (новые бригады – Ред.) создаем? Кто распространяю месседж, что мы создаем новые бригады", – ответил Зеленский вопросом на вопрос ведущей.

По его словам, за последний год были созданы подразделения резерва.

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"Их ядром были люди, прошедшие войну. Вокруг них – мобилизовавшиеся. Это же лучше, если у них (новомобилизованных – Ред.) опытные командиры. Если вся вертикаль опытная. Их не бросали сразу на фронт. После обучения все ждали. на укомплектацию техникой", – объяснил Зеленский.

Президент уточнил, что подразделения резерва необходимые для ротации на передовой.

"Все эти разговоры о новых бригадах, что мол кто-то создает новые бригады, а не хватает людей сильным бригадам – где-то наверняка такие моменты одиночные существуют. Но чтобы была ротация, вместо одной бригады должна прийти другая. Можем назвать ее "новой". По другой ротации не существуют.

Поэтому никто не делал никакие десятки новых бригад. Есть некоторые моменты, когда, например, та или иная бригада уже не может держать участок определенной ширины. Ибо она устала. Мало того, что вы ее не можете заменить, да еще и количество российских войск на направлении говорит, что вам нужно усилить его дополнительной бригадой, свежей, доукомплектованной. Потому что "русских" – один до восьми, или один до трех", – подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия является технологически сильнейшей в Европе.

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