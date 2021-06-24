Диагностика рака: какие обследования бесплатны для украинцев

Необходимые обследования можно пройти в 783 заведениях, среди которых частные.

Когда возникает любая проблема со здоровьем, лучшее решение — обратиться к семейному врачу. Вы сможете получить первичную консультацию, врач назначит дополнительные обследования, анализы или консультацию узкого специалиста. Он также расскажет о профилактике различных заболеваний, в том числе и онкологических.

Как сообщает МОЗ Украины, часто рак диагностируется на последних стадиях, когда меньше шансов на спасение и сложнее лечение. Поэтому выявить онкологическое заболевание на ранней стадии — это приоритет Программы медицинских гарантий, которая покрывает стоимость ряда обследований.

Профилактически пациенты старшего возраста могут пройти:

маммографию (назначается женщинам от 40 лет);

колоноскопию (тем, кто старше 40 лет);

цистоскопию (от 50 лет);

гастроскопию (от 50 лет);

гистероскопию (людям старше 50 лет);

бронхоскопию (от 50 лет).

При необходимости программа покрывает лечение с анестезией, гистологическое исследование, анализы и описание результатов исследования. Направление на все указанные услуги выдает врач, с которым подписана декларация или узкий специалист, который вас лечит.

Пройти необходимое обследование можно в 783 заведениях, среди которых частные. Такое небольшое количество обусловлено тем, что для выявления заболевания нужно современное оборудование. Ранняя диагностика требует аппаратуры высокого разрешения для визуализации новообразований незначительных размеров.

Пациенты младшего возраста также могут получить направление, если есть подозрение новообразований. Исследование оплачивает Национальная служба здоровья Украины в рамках пакета "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях (профилактика, наблюдение, диагностика, лечение и медицинская реабилитация)". Нужно также выбрать учреждение, имеющее соответствующий договор и необходимое оборудование и специалистов.

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Напомним, в Украине всем новорожденным будут делать скрининг на генетические болезни. Также в Украине появится семейный скрининг: пары, которые планируют ребенка, смогут пройти обследование и оценить риски возникновения генетических заболеваний у младенца.

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