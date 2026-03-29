Дроны ударили по порту в России: загорелся пожар (видео)

Атака на Россию / © ТСН.ua

Неизвестные БПЛА атаковали порт в Усть-Луге в Санкт-Петербургской области РФ. Вспыхнул пожар, детали уточняются.

Об этом сообщают РосСМИ.

Ночью беспилотники атаковали порт в РФ

Российские паблики со ссылкой на местные власти информируют о якобы сбитии 27 БпЛА над областью.

Есть последствия в порту Усть-Луга. Без пострадавших», - говорится в сообщении.

Подробности о последствиях и масштабах разрушений уточняются. Информация будет обновляться.

Как известно, порт Усть-Луга – один из крупнейших морских терминалов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Он расположен в Ленинградской области РФ, вблизи границы с Эстонией. От Украины порт удален ориентировочно на 900-1000 км, что делает его глубоким тыловым логистическим узлом.

Напомним, 27 марта в России ночью раздались взрывы на стратегических объектах нефтяной инфраструктуры. В частности, загорелись два больших порта с нефтью — «Усть-Луга» и «Приморск». Пожары вспыхнули после атак дронов. Это подтверждают, в частности, спутниковые снимки. Оба объекта являются самыми большими в регионе.

В ночь на 25 марта дроны атаковали стратегические порты РФ в Балтийском море — Усть-Лугу и Выборг. В результате ударов вспыхнули пожары, а местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе. Под удар мог попасть завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», занимающийся переработкой и экспортом нефтепродуктов. Из-за атаки временно останавливали работу аэропорта Пулково, а власти заявили о якобы сбитии десятков дронов. Эти порты обеспечивают значительную часть экспорта российской нефти.