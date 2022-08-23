Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в розыск по еще одному делу

По материалам ГБР суд объявил в розыск бывшего председателя КСУ по еще одному уголовному производству.

Голосеевский районный суд Киева объявил в розыск бывшего Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого по еще одному уголовному производству.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также экс-чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Это решение позволит правоохранительным органам Украины ходатайствовать перед судом об экстрадиции обвиняемого в Украину.

"Бывший Председатель КС Украины обвиняется в подстрекательстве к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство" и пособничеству такому вмешательству со стороны главного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

5 ноября 2021 года работники ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт по этому делу.

Напомним, Подольский районный суд Киева объявил бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, обвиняемого в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия, в международный розыск.

В частности, как ранее сообщали в Совете нацбезопасности и обороны, Тупицкий должен был участвовать в возвращении Януковича к власти.

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