Экс-пленник Кремля Асеев увольняется из ВСУ: какая причина

Писатель и журналист, экс-пленник Кремля Станислав Асеев, который пошел добровольцем на фронт, увольняется из ВСУ.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, экс-нардеп Егор Фирсов.

"Этот парень (Станислав Асеев – Ред.) уходит из ВСУ. Почему и как, спрашивайте у него", – отметил Фирсов.

Он поделился воспоминаниями о военном пути Асеева. По словам Фирсова, некоторые военные скептически отнеслись к идее писателя пойти в окопы.

"Все говорили, что окопы не для него. Он писатель, человек творческий. Не факт, что он не уйдет после первого же минометного обстрела. И что ему следует искать место где-то в штабе, чего Стас категорически не хотел", – рассказал военный.

По словам Фирсова, Асеев стал одним из самых стойких бойцов подразделения, прошел бои под Архангельским и под Нью-Йорком. Получил 2 ранения, одно из них было осколком мины в шею.

"Уйти после многолетнего плена в пехоту в одну из самых горячих точек – это шаг настоящего воина", – подчеркнул экс-нардеп.

Егор Фирсов и Станислав Асеев

Что говорит сам Асеев

Станислав Асеев в комментарии "Главкому" подтвердил, что увольняется из рядов ВСУ. Причина такого решения – расформирование батальона, в котором он служил, из-за потерь. Общего языка с командованием относительно своего будущего в армии он не нашел.

"Я попытался перевестись в ГУР. Господин Буданов написал письмо командующему Силами территориальной обороны (генерал-майор Игорь Плахута – Ред.), чтобы меня отправили в ГУР. Но письмо, скорее всего, просто выбросили в мусорник и никуда не перевели. Поэтому у меня был вариант продолжить служить непонятно с кем, под каким командованием, или мог воспользоваться нормой закона и уволиться из ВСУ из-за того, что был в плену", – рассказал Асеев.

Отметим, что освобожденные из вражеского плена украинцы могут уволиться со службы. Это подразумевает ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", изменения в который вступили в силу 18 мая 2024 года. В 2017-2019 годах Асеев был в плену подконтрольных России боевиков группировки "ДНР" в оккупированном Донецке.

Ранее Станислав Асеев рассказывал, как в учебном центре встретил мобилизованного бездомного, у которого ноги "буквально гнили и сочились". По словам писателя, этого мужчину уже на следующий день отвезли в больницу, но откуда его вернули как вполне пригодного.

Также он рассказал, что видел, как мобилизованного с недостатками зрения записали в снайперы, а у другого обнаружили гепатит.

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