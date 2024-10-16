Ексбранець Кремля Асєєв звільняється із ЗСУ: яка причина

Письменник і журналіст, ексбранець Кремля Станіслав Асєєв, який пішов добровольцем на фронт, звільняється із ЗСУ.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, екснардеп Єгор Фірсов.

"Цей хлопець (Станіслав Асєєв – Ред.) йде із ЗСУ. Чому і як, питайте в нього", – зазначив Фірсов.

Він поділився спогадами про військовий шлях Асєєва. За словами Фірсова, деякі військові скептично поставилися до ідеї письменника піти в окопи.

"Усі казали, що окопи не для нього. Він письменик, людина творча. Не факт, що він не втече після першого ж мінометного обстрілу. І що йому варто шукати місце десь в штабі, чого Стас категорично не хотів", – розповів військовий.

За словами Фірсова, Асєєв став одним з найстійкіших бійців підрозділу, пройшов бої під Архангельським і під Нью-Йорком. Отримав 2 поранення, одне з них, було осколком міни в шию.

"Піти після багаторічного полону у піхоту в одну з найгарячіших точок – це крок справжнього воїна", – наголосив екснардеп.

Єгор Фірсов і Станіслав Асєєв

Що каже сам Асєєв

Станіслав Асєєв у коментарі "Главкому" підтвердив, що звільняється з лав ЗСУ. Причина такого рішення – розформування батальйону, в якому він служив, через втрати. Спільної мови з командуванням щодо свого подального майбутнього у війську він не знайшов.

"Я спробував перевестися в ГУР. Пан Буданов написав листа до командувача Сил Територіальної оборони (генерал-майор Ігор Плахута – Ред.), щоб мене відрядили до ГУР. Але лист, скоріше за все, просто викинули у смітник і нікуди не перевели. Тож у мене був варіант продовжити служити не зрозуміло з ким, під яким командуванням, або міг скористатися нормою закону і звільнитися із ЗСУ через те, що був у полоні", – розповів Асєєв.

Зауважимо, що звільнені з ворожого полону українці можуть звільнитися зі служби. Це передбачає ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", зміни до якого набрали чинності 18 травня 2024 року". У 2017-2019 роках Асєєв був у полоні підконтрольних Росії бойовиків угруповання "ДНР" в окупованому Донецьку.

Раніше Станіслав Асєєв розповідав, як у навчальному центрі зустрів мобілізованого безхатька, у якого ноги "буквально гнили та сочилися". За словами письменника, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного.

Також він розповів, що бачив, як мобілізованого з вадами зору записали у снайпери, а в іншого виявили гепатит.

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