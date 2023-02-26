Энергосистема работает без дефицита электроэнергии — "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии по сравнению с предыдущим днем ​​уменьшилось.

По состоянию на утро воскресенья, 26 февраля, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Как отмечает энергокомпания, в энергосистеме работают все виды электростанций, импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

"Вчера энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику", — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных в результате российских атак.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самые тяжелые времена с электроэнергией прошли, однако "расслабляться не стоит".

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