Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Енергосистема працює без дефіциту електроенергії – "Укренерго"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
169
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Енергосистема працює без дефіциту електроенергії – "Укренерго"

Фото: Associated Press

​​Споживання електроенергії порівняно із попереднім днем зменшилося.

Станом на ранок неділі, 26 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".  

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Як зазначає енергокомпанія, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

"Вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених внаслідок російських атак. 

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто". 

Читайте також:

Що буде з відключенням світла далі і тарифами на електроенергію:  Герман Галущенко

Що буде з відключенням світла далі і тарифами на електроенергію:  Герман Галущенко

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
169
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація