Енергосистема працює без дефіциту електроенергії – "Укренерго"

Станом на ранок неділі, 26 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Як зазначає енергокомпанія, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

"Вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених внаслідок російських атак.

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто".

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