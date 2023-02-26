Енергосистема працює без дефіциту електроенергії – "Укренерго"

Споживання електроенергії порівняно із попереднім днем зменшилося.
Станом на ранок неділі, 26 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
Як зазначає енергокомпанія, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.
"Вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком", - йдеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених внаслідок російських атак.
Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто".
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