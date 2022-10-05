Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет в Киев "для важных встреч"

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет в Киев на "важные встречи".
Гросси подчеркнул, что следует в Киев, чтобы провести важные встречи по ядерной безопасности.
Об этом он написал в своем Твиттере.
"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности (ЗЯБО) вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", — подчеркнул Гросси.
On our way to Kyiv для важных пособий. Необходимый для Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) за #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant не так давно urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) октябрь 5, 2022
Напомним, президент страны-агрессорки своим фейковым указом установил статус организации ЗАЭС. Глава Кремля Владимир Путин поручил приобщить к федеральной собственности РФ объекты Запорожской АЭС.
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