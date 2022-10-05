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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет в Киев "для важных встреч"

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет в Киев "для важных встреч"

Фото: Рафаэль Мариано Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет в Киев на "важные встречи".

Гросси подчеркнул, что следует в Киев, чтобы провести важные встречи по ядерной безопасности.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности (ЗЯБО) вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", — подчеркнул Гросси.

Напомним, президент страны-агрессорки своим фейковым указом установил статус организации ЗАЭС. Глава Кремля Владимир Путин поручил приобщить к федеральной собственности РФ объекты Запорожской АЭС.

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Дата публикации
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