Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет в Киев "для важных встреч"

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет в Киев на "важные встречи".

Гросси подчеркнул, что следует в Киев, чтобы провести важные встречи по ядерной безопасности.

Об этом он написал в своем Твиттере.

" Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности (ЗЯБО) вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", — подчеркнул Гросси.

On our way to Kyiv для важных пособий. Необходимый для Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) за #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant не так давно urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) октябрь 5, 2022

Напомним, президент страны-агрессорки своим фейковым указом установил статус организации ЗАЭС. Глава Кремля Владимир Путин поручил приобщить к федеральной собственности РФ объекты Запорожской АЭС.