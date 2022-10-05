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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі їде до Києва "для важливих зустрічей"

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі їде до Києва "для важливих зустрічей"

Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі їде до Києва на "важливі зустрічі".

Гроссі наголосив, що прямує до Києва, аби провести важливі зустрічі щодо ядерної безпеки.

Про це він написав у своєму Твітері.

"Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки (ЗЯБЗ) навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи", - наголосив Гроссі.

Нагадаємо, президент країни-агресорки своїм фейковим указом встановив статус організації ЗАЕС. Очільник Кремля Володимир Путін доручив долучити до федеральної власності РФ об'єкти Запорізької АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
475
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