Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі їде до Києва "для важливих зустрічей"

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі їде до Києва на "важливі зустрічі".

Гроссі наголосив, що прямує до Києва, аби провести важливі зустрічі щодо ядерної безпеки.

Про це він написав у своєму Твітері.

" Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки (ЗЯБЗ) навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи", - наголосив Гроссі.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

Нагадаємо, п резидент країни-агресорки своїм фейковим указом встановив статус організації ЗАЕС. Очільник Кремля Володимир Путін доручив долучити до федеральної власності РФ об'єкти Запорізької АЕС.