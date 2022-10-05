Українські бійці захопили в полон 12 мобілізованих із "ДНР"

Полонені кажуть, що не могли здатись раніше, боялись ув'язнення і загороджувальних загонів, які стоять за ними.

Бійці захопили 12 полонених, які були мобілізовані на війну із так званої "ДНР", а саме із Єнакієво і Горлівки, йдеться в ТСН.

Всі вони говорять завченими фразами, що вони нібито не знали, куди їдуть. Стверджують, що були мобілізовані ще від лютого, але досі були в тилу, а тепер привезли і покинули з одними автоматами. Полонені переконують, що в українських військових не стріляли.

"Нам сказали, що переводять і вивезли в поле. Сказали, що якісь збори на 3-5 днів. А потім почали лякати – всілякими строки, тюрма… ", - розказують полонені.

Також читайте В одному із сіл Росії не змогли мобілізувати жодного чоловіка: куди зникли призовники

Вони додають, що не могли здатись в полон раніше, боялись ув'язнення і загороджувальних загонів, які стоять за ними.

Також, розказують, що ними керували "ДНРівці", а от росіяни були вже у другій лінії.

Полоненим дали вже теплі речі, бо їхні - постраждали в бою, також вже нагодували.

Читайте також:

Обладнані пандусами, кондиціонерами та низьким рівнем підлоги: Київ відправив до Дніпра 30 автобусів

"То ви в самій ж*пі": окупант, який потрапив у "котел" ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною (відео)

В одному із сіл Росії не змогли мобілізувати жодного чоловіка: куди зникли призовники