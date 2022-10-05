Мінус сім окупантів: у Херсоні ліквідували ФСБівців та військових посадовців

У Херсоні стався приліт у готель, де перебували співробітники ФСБ та російські військові високопосадовці.

У Херсоні ліквідували сімох окупантів: пʼятьох ФСБівців та двох військових посадовців.

Про це повідомив депутат облради Сергій Хлань у Facebook.

"Що ж, російські окупанти-любителі сауни й басейну довідпочивалися. Сьогодні був приліт у готель "Нінель" у Херсоні, де ФСБівці і військові високопосадовці облюбували собі містечко. Місцеві повідомляють, про 5 двухсотих серед перших і 2 серед других. Семеро окупантів відправились на концерт до Кобзона", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Херсонщині триває потужний та стрімкий контрнаступ українських військових. Росіяни, аби не зустрітися із ЗСУ, хаотично втікають з окупованих територій та намагаються закріпитися біля міста Берислав.