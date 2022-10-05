Минус семь оккупантов: в Херсоне ликвидировали ФСБшников и военных чиновников

В Херсоне произошел прилет в гостиницу, где находились сотрудники ФСБ и российские военные чиновники.

В Херсоне ликвидировали семерых оккупантов: пятерых ФСБшников и двух военных чиновников.

Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"Что же, российские оккупанты-любители сауны и бассейна отдыхали. Сегодня был прилет в гостиницу "Нинель" в Херсоне, где ФСБшники и военные высокопоставленные чиновники облюбовали себе городок. Местные сообщают, о 5 двухсотых среди первых и 2 среди вторых. Семеро оккупантов. отправились на концерт в Кобзон", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсонской области продолжается мощное и стремительное контрнаступление украинских военных. Россияне, чтобы не встретиться с ВСУ, хаотично сбегают с оккупированных территорий и пытаются закрепиться возле города Берислав.