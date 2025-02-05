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Главные новости ночи 5 февраля 2025 года: ночная атака на Харьков, Трамп заявил о переговорах с Украиной и РФ

Главные новости ночи 5 февраля 2025 года: ночная атака на Харьков, Трамп заявил о переговорах с Украиной и РФ

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 5 февраля 2025 года:

  • Захватчики нанесли удар БпЛА по центру Харькова — Терехов Читать далее –>
  • США ведут "очень конструктивные" переговоры с украинским и российским руководством — Трамп Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении Читать далее –>
  • ВСУ восстановили позиции в районе Надеевки Донецкой области — DeepState Читать дальше –>

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