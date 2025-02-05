Главные новости ночи 5 февраля 2025 года: ночная атака на Харьков, Трамп заявил о переговорах с Украиной и РФ

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 5 февраля 2025 года:
- Захватчики нанесли удар БпЛА по центру Харькова — Терехов Читать далее –>
- США ведут "очень конструктивные" переговоры с украинским и российским руководством — Трамп Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении Читать далее –>
- ВСУ восстановили позиции в районе Надеевки Донецкой области — DeepState Читать дальше –>
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