Годовщина аннексии Крыма: как этот день вспомнил весь мир

В субботу, 18 марта, проходит годовщина аннексии украинского Крыма Россией. Именно в этот день 9 лет назад российский диктатор Путин подписал фейковый закон, которым "присоединил" остров к составу РФ.

Западные партнеры Украины вспомнили этот день, в который раз выразили поддержку Украины и подчеркнули, что оккупация полуострова незаконна.

ТСН.ua собрали упоминания об этом дне от международных партнеров.

Так, в посольстве Британии подчеркнули, что аннексия была незаконной, а у людей на полуострове нет свободы.

"Через девять лет после незаконной аннексии Крыма Украина продолжает выступать против российской агрессии. В Крыму страдают украинцы: у граждан нет свободы, гражданские удерживаются, а дети сидят в лагерях "перевоспитания", — подчеркнули в Британии.

Десять лет после незаконного ликвидации Crimea, ведутся до берега против Российской агрессии. В Crimea, украинский человек: граждане не имеют свободы, граждане имеют место, и дети в «ре-образовательной» кассах #CrimeaIsUkraine #StandWithUkraine @crimeahrg1 pic.twitter.com/3kWd4kI17h — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 18 марта, 2023

В Финляндии подчеркнули, что оккупация полуострова и война, развязанная диктатором Путиным, нарушает международное право и Устав ООН.

"Девять лет назад Россия незаконно аннексировала Крым. А продолжающаяся агрессия России нарушает международное право и Устав ООН. Финляндия не признает незаконную аннексию Россией. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и усилия по ее восстановлению", — подчеркнул глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

FM @Haavisto : Несколько лет назад Россия иллюстрированно annexed Crimea. Россия является признанной агрессией фиолетовых международных законов и UN Charter.



Finland does no recognise illegal annexation by Russia. We support Ukraine's territorial integrity and efforts to restore it. #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/DgzdrWOfr3 — MFA Finland (@Ulkoministerio) 18 марта, 2023

В свою очередь, в Турции подчеркнули, что проголосовали о нелегитимности проведенного РФ "референдума" в Крыму в 2014 году, и спустя годы эта позиция остается непреклонной.

"В годовщину аннексии мы повторяем, что не признаем эту потерю, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнули в МИД Турции.

Kırım'ın Yasadışı İlhakının Dokuzuncu Yıldönümü Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Açıklaması/ Заявление Министерства иностранных дел Турецкой Республики по 9-й годовщине аннексии Крым . — TC Kiev Büyükelçiliği/Посольство Турции (@TCKievBE) 16 марта, 2023

МИД Швеции в Twitter опубликовал постер, где подчеркнул, что все оккупированные Россией города – это Украина.

"Швеция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Россией украинской территории. Мы будем продолжать твердую поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Все эти листы роскоши России являются иллюстрированной ликвидацией Crimea в 2014 году.



Швеция не может, и не будет, recognise Россия's illegal annexations of Ukrainian territory.



Мы будем признавать нашу беззаветную помощь для Украины. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2ejGKA0Jdg — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 18, 2023

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что страна не признавала и никогда не признает результаты фиктивных референдумов и попытки России незаконно аннексировать оккупированные украинские территории. Латвия признает территориальное единство Украины в ее международно определенных границах.

Россия несет полную ответственность за свою агрессию против Украины. Ответственные за преступление агрессии против Украины и бесчеловечные преступления, совершенные вооруженными силами России против гражданского населения и военнослужащих Украины, должны быть привлечены к суду.

МИД Эстонии напомнили, как выглядит карта Украины на самом деле и подчеркнули, что Украина – это и Луганская, и Донецкая области, и Крым.

"Сегодня ровно 9 лет, как Российская Федерация незаконно аннексировала Крымский полуостров. Мы четко помним фальшивый референдум, организованный Кремлем, дерзко нарушающий суверенитет Украины. Не забывайте — Крым это Украина", — подчеркнули в Эстонии.

Точно так же 9️⃣ лет назад, в Russian Federation иlegally annexed the Crimean peninsula.



We clearly remember the fraudulent referendum staged by Kremlin brutally violating the sovereignty of #Ukraine



Let's not forget — #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/MTHySjv4Ff — Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) March 18, 2023

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