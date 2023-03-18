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Годовщина аннексии Крыма: как этот день вспомнил весь мир

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Годовщина аннексии Крыма: как этот день вспомнил весь мир

Фото: ТСН.ua

В субботу, 18 марта, проходит годовщина аннексии украинского Крыма Россией. Именно в этот день 9 лет назад российский диктатор Путин подписал фейковый закон, которым "присоединил" остров к составу РФ.

Западные партнеры Украины вспомнили этот день, в который раз выразили поддержку Украины и подчеркнули, что оккупация полуострова незаконна.

ТСН.ua собрали упоминания об этом дне от международных партнеров.

Так, в посольстве Британии подчеркнули, что аннексия была незаконной, а у людей на полуострове нет свободы.

"Через девять лет после незаконной аннексии Крыма Украина продолжает выступать против российской агрессии. В Крыму страдают украинцы: у граждан нет свободы, гражданские удерживаются, а дети сидят в лагерях "перевоспитания", — подчеркнули в Британии.

В Финляндии подчеркнули, что оккупация полуострова и война, развязанная диктатором Путиным, нарушает международное право и Устав ООН.

"Девять лет назад Россия незаконно аннексировала Крым. А продолжающаяся агрессия России нарушает международное право и Устав ООН. Финляндия не признает незаконную аннексию Россией. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и усилия по ее восстановлению", — подчеркнул глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

В свою очередь, в Турции подчеркнули, что проголосовали о нелегитимности проведенного РФ "референдума" в Крыму в 2014 году, и спустя годы эта позиция остается непреклонной.

"В годовщину аннексии мы повторяем, что не признаем эту потерю, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнули в МИД Турции.

МИД Швеции в Twitter опубликовал постер, где подчеркнул, что все оккупированные Россией города – это Украина.

"Швеция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Россией украинской территории. Мы будем продолжать твердую поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что страна не признавала и никогда не признает результаты фиктивных референдумов и попытки России незаконно аннексировать оккупированные украинские территории. Латвия признает территориальное единство Украины в ее международно определенных границах.

Россия несет полную ответственность за свою агрессию против Украины. Ответственные за преступление агрессии против Украины и бесчеловечные преступления, совершенные вооруженными силами России против гражданского населения и военнослужащих Украины, должны быть привлечены к суду.

МИД Эстонии напомнили, как выглядит карта Украины на самом деле и подчеркнули, что Украина – это и Луганская, и Донецкая области, и Крым.

"Сегодня ровно 9 лет, как Российская Федерация незаконно аннексировала Крымский полуостров. Мы четко помним фальшивый референдум, организованный Кремлем, дерзко нарушающий суверенитет Украины. Не забывайте — Крым это Украина", — подчеркнули в Эстонии.

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