Россия готовится к оборонным действиям в Крыму — ГУР

Россияне создали на временно оккупированном Крымском полуострове оборонную группировку и готовятся к оборонным действиям.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки российских войск во временно оккупированном Крыму.

"Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент. Например, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Создана оборонная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", — сказал Скибицкий.

Представитель военной разведки Украины отметил, что россияне избрали наиболее опасные направления, где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей. В частности, сооружают траншеи и окопы на крымских пляжах.

Напомним, во временно оккупированном Крыму школьников учат собирать автомат, носить камуфлированную форму и вести рукопашный бой. Соответствующее видео показало российское пропагандистское издание.

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