Росія готується до оборонних дій у Криму - ГУР

Росіяни створили на тимчасово окупованому Кримському півострові оборонне угрупування та готуються до оборонних дій.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язане з діяльністю угруповання російських військ у тимчасово окупованому Криму.

"Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова", - сказав Скібіцький.

Представник воєнної розвідки України зауважив, що росіяни обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів. Зокрема споруджують траншеї та окопи на кримських пляжах.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму школярів вчать збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій. Відповідне відео показало російське пропагандистське видання.

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