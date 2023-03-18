"Днепр-1" обыграл "Верес" и вернул себе лидерство в УПЛ

Днепряне сравнялись по очкам с "Шахтером", который имеет игру в запасе.

"Днепр-1" победил "Верес" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече команда Александра Кучера забили на старте первого тайма. На 10-й минуте Александр Пихаленок обыгрался с Доминго Бланко и с линии штрафной точно пробил в правый угол.

Днепровский клуб набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Такое же количество баллов у донецкого "Шахтера", который свой матч 18-го тура УПЛ сыграет завтра с "Рухом".

В следующем туре, после международной паузы, "Днепр-1" 2 апреля встретится с "Металлистом 1925", а команда Юрия Вирта днем ранее померяется силами с "Кривбассом".

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