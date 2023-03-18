"Дніпро-1" обіграв "Верес" і повернув собі лідерство в УПЛ

Дніпряни зрівнялися за очками з "Шахтарем", який має гру в запасі.
"Дніпро-1" переміг "Верес" у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі команда Олександра Кучера забили на старті першого тайму. На 10-й хвилині Олександр Піхальонок обігрався з Домінго Бланко та з лінії штрафного точно пробив у правий кут.
Дніпровський клуб набрав 39 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Таку ж кількість балів має донецький "Шахтар", який свій матч 18-го туру УПЛ зіграє завтра з "Рухом".
У наступному турі, після міжнародної паузи, "Дніпро-1" 2 квітня зустрінеться з "Металістом 1925", а команда Юрія Вірта днем раніше поміряється силами з "Кривбасом".
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