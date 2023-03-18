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Річниця анексії Криму: як цей день згадав увесь світ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Річниця анексії Криму: як цей день згадав увесь світ

Фото: ТСН.ua

У суботу, 18 березня, триває річниця анексії українського Криму Росією. Саме цього дня 9 років тому російський диктатор Путін підписав фейковий закон, яким "приєднав" півострів до складу РФ.

Західні партнери України згадали цей день, вкотре висловили підтримку України і наголосили, що окупація півострова є незаконною.

ТСН.ua зібрали згадки про цей день від міжнародних партнерів.

Так, у посольстві Британії наголосили, що анексія була незаконною, а люди на півострові не мають свободи.

"Через дев'ять років після незаконної анексії Криму Україна продовжує виступати проти російської агресії. У Криму страждають українці: громадяни не мають свободи, цивільні утримуються , а діти сидять у таборах "перевиховання", - наголосили у Британії.

У Фінляндії наголосили, що окупація півострова та війна, яку розв'язав диктатор Путін, порушує міжнародне право та Статут ООН.

"Дев'ять років тому Росія незаконно анексувала Крим. Агресія Росії, що досі триває, порушує міжнародне право та Статут ООН. Фінляндія не визнає незаконну анексію Росією. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та зусилля щодо її відновлення", - наголосив очільник МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто.

Своєю чергою, у Туреччині наголосили, що проголосували про нелегітимність проведеного РФ "референдуму" в Криму в 2014 році, і через роки ця позиція залишається непохитною.

"У роковини анексії ми повторюємо, що не визнаємо цієї втрати, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосили в МЗС Туреччини.

МЗС Швеції у Twitter опублікувало постер, де наголосило, що всі окуповані Росією міста — це Україна.

"Швеція не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Росією української території. Ми продовжуватимемо непохитну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Водночас Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що країна не визнавала і ніколи не визнає результати фіктивних референдумів і спроби Росії незаконно анексувати окуповані українські території. Натомість Латвія визнає територіальну єдність України в її міжнародно визначених кордонах.

"Росія несе повну відповідальність за свою агресію проти України. Відповідальні за злочин агресії проти України та нелюдські злочини, вчинені збройними силами Росії проти цивільного населення та військовослужбовців України, мають бути притягнуті до суду.

МЗС Естонії нагадали, як виглядає карта України насправді і наголосили, що Україна - це і Луганська, і Донецька області, і Крим.

"Сьогодні рівно 9 років, як Російська Федерація незаконно анексувала Кримський півострів. Ми чітко пам’ятаємо фальшивий референдум, організований Кремлем, що зухвало порушує суверенітет України. Не забуваймо - Крим це Україна", - наголосили в Естонії.

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