Річниця анексії Криму: як цей день згадав увесь світ

У суботу, 18 березня, триває річниця анексії українського Криму Росією. Саме цього дня 9 років тому російський диктатор Путін підписав фейковий закон, яким "приєднав" півострів до складу РФ.

Західні партнери України згадали цей день, вкотре висловили підтримку України і наголосили, що окупація півострова є незаконною.

ТСН.ua зібрали згадки про цей день від міжнародних партнерів.

Так, у посольстві Британії наголосили, що анексія була незаконною, а люди на півострові не мають свободи.

"Через дев'ять років після незаконної анексії Криму Україна продовжує виступати проти російської агресії. У Криму страждають українці: громадяни не мають свободи, цивільні утримуються , а діти сидять у таборах "перевиховання", - наголосили у Британії.

Nine years after the illegal annexation of Crimea, the continues to stand with against Russian aggression. In Crimea, Ukrainians suffer: citizens have no freedom, civilians are detained, and children are in “re-education” camps #CrimeaIsUkraine #StandWithUkraine @crimeahrg1 pic.twitter.com/3kWd4kI17h — UK in Ukraine (@UKinUkraine) March 18, 2023

У Фінляндії наголосили, що окупація півострова та війна, яку розв'язав диктатор Путін, порушує міжнародне право та Статут ООН.

"Дев'ять років тому Росія незаконно анексувала Крим. А гресія Росії, що досі триває, порушує міжнародне право та Статут ООН. Фінляндія не визнає незаконну анексію Росією. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та зусилля щодо її відновлення", - наголосив очільник МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто.

FM @Haavisto: Nine years ago Russia illegally annexed Crimea. Russia’s continued aggression violates international law and UN Charter.



Finland does not recognise illegal annexation by Russia. We support Ukraine’s territorial integrity and efforts to restore it. #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/DgzdrWOfr3 — MFA Finland (@Ulkoministerio) March 18, 2023

Своєю чергою, у Туреччині наголосили, що проголосували про нелегітимність проведеного РФ "референдуму" в Криму в 2014 році, і через роки ця позиція залишається непохитною.

"У роковини анексії ми повторюємо, що не визнаємо цієї втрати, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосили в МЗС Туреччини.

Kırım’ın Yasadışı İlhakının Dokuzuncu Yıldönümü Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Açıklaması/ Заява Міністерства закордонних справ Турецької Республіки щодо девʼятої річниці анексії Криму https://t.co/M9nTWorZfH pic.twitter.com/mMYg7ARbe5 — T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) March 16, 2023

МЗС Швеції у Twitter опублікувало постер, де наголосило, що всі окуповані Росією міста — це Україна.

"Швеція не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Росією української території. Ми продовжуватимемо непохитну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Today marks the anniversary of Russia’s illegal annexation of Crimea in 2014.



Sweden does not, and will not, recognise Russia’s illegal annexations of Ukrainian territory.



We will continue our unwavering support for Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2ejGKA0Jdg — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 18, 2023

Водночас Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що країна не визнавала і ніколи не визнає результати фіктивних референдумів і спроби Росії незаконно анексувати окуповані українські території. Натомість Латвія визнає територіальну єдність України в її міжнародно визначених кордонах.

"Росія несе повну відповідальність за свою агресію проти України. Відповідальні за злочин агресії проти України та нелюдські злочини, вчинені збройними силами Росії проти цивільного населення та військовослужбовців України, мають бути притягнуті до суду.

МЗС Естонії нагадали, як виглядає карта України насправді і наголосили, що Україна - це і Луганська, і Донецька області, і Крим.

"Сьогодні рівно 9 років, як Російська Федерація незаконно анексувала Кримський півострів. Ми чітко пам’ятаємо фальшивий референдум, організований Кремлем, що зухвало порушує суверенітет України. Не забуваймо - Крим це Україна", - наголосили в Естонії.

Exactly 9️⃣ years ago today, the Russian Federation illegally annexed the Crimean peninsula.



We clearly remember the fraudulent referendum staged by Kremlin brutally violating the sovereignty of #Ukraine



Let's not forget - #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/MTHySjv4Ff — Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) March 18, 2023

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