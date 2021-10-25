Государственные ТЭС начали сжигать газ из-за дефицита угля, — нардеп

ПАО "Центрэнерго" начало сжигать природный газ для экономии угля.

ПАО "Центрэнерго" начало сжигать природный газ на одной из самых мощных электростанций на Киевщине — Трипольской ТЭС, чтобы сэкономить дефицитный уголь.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Для экономии угля на Трипольской ТЭС "Центрэнерго" сегодня (24 октября — ред.) в течение дня сжигает дорогущий газ. Именно эта компания с середины 2019 начала и продолжает участвовать в процессе системного уничтожения угледобывающих предприятий государственной формы собственности, а не расплачиваясь за поставленный уголь, занижая на этого цены ", — написал Волынец.

В Минэнерго отметили, что запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ есть в четыре раза меньше график. По состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. Тонн. Это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Напомним:

В Донецкой области из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС. Есть проблемы с запасами в ряде других станций.

остановила работу Славянская ТЭС. Есть проблемы с запасами в ряде других станций. Между тем, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписаным между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

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