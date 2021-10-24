Из-за отсутствия угля в Донецкой области остановилась Славянская ТЭС

Есть проблемы с запасами в ряде других станций.

В Донецкой области из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС.

Такое сообщение обнародовали на сайте "Укрэнерго".

Оба блока станции, которые с 2015 года работали в режиме маневрирования, полностью остановлены.

По данным Минэнерго, по состоянию на вечер 22 октября антрацитового угля на ТЭС оставалось максимум на сутки.

Меньше десятидневного запаса топлива в Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС.

Между тем, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписали между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

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