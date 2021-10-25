Державні ТЕС почали спалювати газ через дефіцит вугілля, - нардеп

ПАТ "Центренерго" почало спалювати природний газ задля економії вугілля.

ПАТ "Центренерго" почало спалювати природний газ на одній із найпотужніших електростанцій на Київщині - Трипільській ТЕС, аби зекономити дефіцитне вугілля.

Про це повідомив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Задля економії вугілля на Трипільській ТЕС "Центренерго" сьогодні (24 жовтня - ред.) протягом дня спалює дорогущий природний газ. Саме ця компанія з середини 2019 року почала й продовжує брати участь в процесі системного знищення вугледобувних підприємств державної форми власності, не розраховуючись за поставлене вугілля, занижуючи на цього ціни", - написав Волинець.

В Міненерго зазначили, що запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ учетверо менше за графік. Станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис. тонн. Це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня.

Нагадаємо:

У Донецькій області через відсутність вугілля зупинила роботу Слов'янська ТЕС. Є проблеми із запасами у низці інших станцій.

зупинила роботу Слов'янська ТЕС. Є проблеми із запасами у низці інших станцій. Тим часом, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

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