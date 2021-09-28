Гранатометы, артиллерийские мины и патроны: в Николаеве начальник военного склада массово продавал оружие (фото)

Украденное оружие он хранил в доме, который находится рядом с военной частью.

В Николаеве задержали военнослужащего одной из частей, который распродавал оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Военный арсенал продавал начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Оружие, которое ему удавалось вынести за пределы части, он хранил в специально построенном здании. Собственно, само оружие он продавал желающим, а также городскому криминалитету.

Во время следственных действий правоохранители задокументировали факт сбыта 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пять противотанковых гранатометов РПГ-22.

Во время обысков у него нашли 40 артиллерийских и минометных мин, 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ, почти 600 артиллерийских снарядов, 216 гранатометных выстрелов ВОГ 17, около 600 осветительных реактивных ракет, 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам, восемь разрывных зарядов, дымовые и противотанковые гранаты, почти 34 тысяч патронов различного калибра, 49 взрывателей М6 и М12.

СБУ

"Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины. Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 УК Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения", — рассказали в СБУ.

Напомним, что в Черновцах полицейские "накрыли" подпольный цех по изготовлению и хранению оружия и наркотиков.

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