Границу с Венгрией пересек необычный беспилотник: видео

Летательным аппаратом типа аэрошут дистанционно управляли два гражданина Украины.

В ночь на четверг, 28 октября, украинские пограничники отдела "Лужанка" на Закарпатье зафиксировали перелет через государственную границу на территорию Венгрии малого летательного аппарата. Через некоторое время "железная птица" вернулась на украинскую территорию.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Группа реагирования и мобильное подразделение Мукачевского пограничного отряда начали мероприятия по поиску места посадки летательного аппарата и разыскали его на окраине Зняцево. Как оказалось, это был аэрошут, но без места сиденья для пилота.

"Учитывая нетипичные технические изменения этого аэрошута, есть основания полагать, что его могли использовать для перемещения через границу запрещенных товаров, предметов или материалов", — сообщили пограничники, заметив, что такого типа летательный аппарат задерживают впервые.

Вскоре были задержаны два оператора этого мощного беспилотника, управлявшие им с помощью пульта дистанционного управления. Жители Закарпатской и Львовской области 38 и 45 лет привезли аэрошут на место, с которого он осуществлял незаконное пересечение границы, в автомобильном прицепе.

Цель использования беспилотника оперативники устанавливают. Относительно выявления признаков преступления, предусмотренного ст.334 УК (нарушение правил международных полетов), пограничники направили сообщение в СБУ.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде штрафа от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее пограничники обнаружили у иностранца шпионское оборудование, которое он скрыто пытался вывезти в Молдову.

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