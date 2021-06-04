Искали две недели: в Хмельницкой области нашли мертвым 35-летнего отца 5 детей

Тело мужчины отправили на экспертизу, при предварительном осмотре на его теле не было признаков насилия.

В Хмельницкой области в четверг, 3 июня, нашли мертвым 35-летнего мужчину, который исчез 21 мая. Он совершил самоубийство.

Об этом сообщает издание "День за днем".

Последний раз мужчину видели в Изяславском районе Хмельницкой области, с тех пор он исчез. А 3 июня мужчину нашли повешенным. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

В Шепетовском районном отделе полиции информацию о смерти мужа подтвердили.

"В полицию города Изяслава поступило сообщение об исчезновении этого мужчини. Сразу был принят ряд оперативно-розыскных мероприятий для установления его места нахождения. К сожалению, на момент его обнаружения, он был мертв", — сообщили в полиции.

Тело мужчины отправили на экспертизу, при предварительном осмотре на его теле не было признаков насилия. У покойного остались жена и 5 детей.

Напомним, в Киеве мужчину, который исчез три года назад, нашли жестоко убитым.

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