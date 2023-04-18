Испуганный медвежонок-губо устроил переполох в Закарпатье: щемящее видео

Стали известны новые подробности случая, когда в закарпатское село Домашин приехал медвежонок. Напомним, об этом на своей странице в Facebook сообщил Ужанский национальный парк.

В распоряжении ТСН.ua появилось видео этого необычного визита. На видео можно увидеть, как напуганный детеныш не знает куда себя деть, пытается спрятаться, а рядом слышен собачий лай. Детали того, как спасали медвежонка – об этом нам в комментарии рассказал председатель Костринской территориальной громады Василий Черевка (село Домашин входит в состав этой общины – ред.).

"Медвежонок заблудился и пришел в деревню, находился возле одного из домов, — рассказывает Василий Николаевич. — На другой день пришли работники национального парка, чтобы спасти это животное. Однозначно, что медвежонок пришел из леса. По моему субъективному мнению, мама- медведица имела двух или трех детишек, а это заблудилось".

По словам Василия Черевки, что и в Домашине, и в окрестных селах раньше тоже были такие случаи.

На вопрос о том, не придет ли в село мать-медведица за своим детенышем, Черевка ответил нам так: "Не знаю. Думаю, что нет, потому что она может иметь еще двоих. Мы известили Ужанский национальный парк, животное удалили. Медведь будет жить или там, или в реабилитационном центре. Не исключается, что после того, как животное подрастет, его выпустят в лес".

На Закарпатье потерялся медвежонок и пришел в село

Напомним, что на Закарпатье спасли маленького медвежонка, который прибился к деревне.

Читайте также: