Испытали катер: в Азовском море нарушители устроили гонки с пограничниками (видео)

Мужчины сказали, что хотели испытать, на что способен их катер после ремонта.

В акватории Азовского моря пограничникам пришлось преследовали быстроходный катер с нарушителями. Мужчины убегали вдоль берега и не реагировали на просьбы остановиться.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Разрешение на выход в море в то время ни одно малое плавсредство не спрашивало. Поэтому на идентификацию и перехват цели вышел катер морской охраны Мариупольского отряда.

Нарушители на радиозапросы и звуковые сигналы правоохранителей об остановке не реагировали. В конце концов, плавсредство остановилось у побережья. На его борту находились двое мужчин.

Мужчины сказали, что хотели испытать, на что способен их катер после ремонта. Двигатель судна был 200-сильным, то есть скоростным.

Паспортов нарушители не имели. Однако уверяли, что они - украинцы. Документов о праве управления плавсредством и на катер также не показали.

Правонарушители будут привлечены к административной ответственности.

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