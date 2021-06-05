Из Беларуси вернули домой больного украинца: подробности

Мужчину доставили в Украину с помощью реанимобиля.

Из Беларуси в Украину сегодня, 5 июня, удалось вернуть украинца, который по состоянию здоровья находился там на обследовании.

Также читайте Санкции ЕС в отношении белорусских авиакомпаний начали действовать: запрещено летать в 27 стран

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.



"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ровно Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии из-за серьезных проблем со здоровьем", — рассказал Коваль.



Мужчина не мог попасть домой из-за отмены авиасообщения.

Вернуться Борису А. удалось после переговорного процесса с Посольством Украины в Республике Беларусь. Мужчину доставили в Украину с помощью реанимобиля.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту.

Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя.

После этого ряд стран мира, среди них в Украине, прекратили авиасообщение с Республикой Беларусь.

Новости мира: ЕС запретил своим авиакомпаниям летать над территорией Беларуси

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку