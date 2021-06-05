З Білорусі повернули додому хворого українця: подробиці

Чоловіка доправили до України за допомогою реанімобіля.

З Білорусі до України сьогодні, 5 червня, вдалося повернути українця, який через стан здоров'я перебував там на обстеженні.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.



"Сьогодні вночі допомогли повернутися з Білорусі нашому земляку. Мешканець Рівного Борис А. перебував на обстеженні у Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології через серйозні проблеми зі здоров’ям", - розповів Коваль.

Чоловік не міг потрапити додому через скасування авіасполучення.

Повернути Борису А. вдалося після переговорного процесу із Посольством України в Республіці Білорусь. Чоловіка доправили до України за допомогою реанімобіля.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту.

Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача.

Після цього низка країн світу, серед них в Україна, припинили авіасполучення з Республікою Білорусь.

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