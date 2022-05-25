Как избавиться от муравьев в доме или квартире, на огороде навсегда: проверенные способы

Как избавиться от муравьев в доме или квартире, на огороде навсегда: проверенные способы

Польза и вред от муравьев, єфективные советы, как избавиться от муравьев без химии в помещении или на огороде — в материале ТСН.ua

Муравьи бывают разные

Садовые или домашние муравьи отличаются от лесных. В домах или квартирах домашние муравьи поедают личинок блох, пауков, постельных клопов, мух, на огородах и в садах — муравьи разрыхляют почву, уничтожают разных насекомых. Но вреда от них много – портят продукты, некоторые виды портят древесину, помещение.

В домах обычно живут мелкие рыжие фараоновые муравьи. Они портят продукты, разносят инфекции и делают гнезда в стенах. В огороде обитают несколько видов. Черная садовыя или красногрудая муравей, несмотря на пользу, она уничтожает много вредителей, портит древесину. Есть еще муравьи, у которых есть жало и могут больно укусить. Большие муравьи формики обитают только в огороде, могут погрызть ягоды, цветы, подкопать кусты.

Чем опасны муравьи в домах

Муравьи разносят бактерии, разнообразные инфекции.

Насекомые портят продукты.

Особенность муравьев собирать и накапливать в труднодоступных местах помещений еду приводит к образованию в этих местах грибка и плесени.

Муравьи портят древесину

муравьи бывают разными

Как избавиться от муравьев народными средствами

Соблюдайте чистоту

Во-первых, следует придерживаться чистоты, создать для муравьев условия, когда им нечем будет поживиться. Идеальный порядок поможет и при борьбе с такими нежелательными гостями, как тараканы.

Не оставляйте пищу, грязную посуду.

Убирайте остатки липких, сладких, жирных, животных продуктов.

Протирайте поверхности тряпкой смоченной в уксусе, муравьи его не любят.

Найдите муравьиное гнездо и уничтожьте матку

Борьба с муравьями не будет эффективна, если не найти их гнездо и убить матку. Именно она отвечает за все муравьиное движение. Если ее оставить, на место убитых муравьев очень скоро появятся новые.

Чтобы найти гнездо, необходимо попытаться отследить, куда они направляются. Для этого оставьте что-нибудь "вкусное" для насекомых, через некоторое время муравьи проложат от гнезда до еды тропинку. Присмотревшись куда они идут, можно найти и гнездо. Чаще всего муравьиные гнезда расположены за шкафчиками или раковиной на кухне, под плинтусами в ванной или за кафелем.

Распознать матку муравьев можно по следующим признакам:

она значительно больше других муравьев,

имеет темную окраску,

на брюшке матки есть светлые полоски,

муравьи несут пищу именно матке.

Как избавиться от муравьев

Как избавиться от муравьев народными средствами

Пищевая сода является ядом для насекомых. Смешайте соду с чем-нибудь сладким, добавьте немного воды и оставьте ее на тропинках муравьев или в труднодоступных местах. Как вариант растворить соду в горячей воде и залить ею муравейник или найденное гнездо.

Борная кислота так же как и сода действует на муравьев как яд. Смешайте ее с яичным желтком или чем-нибудь сладким и разложите в разных местах.

Уксусом или нашатырным спиртом протрите все поверхности на кухне, в ванне. Запах этих веществ перебьет ферменты муравьев, и они не могут найти свои тропы. Разбавленными водой эти же вещества можно использовать для обработки муравьиного гнезда.

Домашних муравьев отпугивают запахи растений и трав, в частности, они не любят запахи петрушки, чеснока, лавровых листьев, горчицы, чабреца, мелиссы, мяты, лимонной цедры. Эти травы можно разложить в местах, где "ходят" муравьи.

Особенно они реагируют на чеснок или острый перец. Долькой чеснока натрите все поверхности в квартире, острый перец рассыпте по тропе муравьев или рядом с гнездом.

Дрожжи растворить в воде с чем-нибудь сладким до консистенции густой пасты. Этой пастой смазать полки, где лежат продукты.

Приготовить водный раствор перетертого мыла и соды и залейте этим раствором муравьиное гнездо.

Все виды муравьев двигаются четкими "тропами", которые они обозначают феромонами. Если смыть эти феромоны, муравьи не найдут дорогу. Если вдоль такого маршрута несколько раз уничтожить муравьев и оставить их на дорожке, другие муравьи с такого места уйдут. Мыльная вода способна разрушать следы "дорожек". Чайную ложку жидкого моющего средства растворить в воде, можно добавить эфирное масло мяты и этим раствором забрызгивать дорожки муравьев.

Рассыпьте около приманок с едой, которую муравьи не переваривают. Это прежде всего крахмал и кофейная гуща.

приманка для муравьев

Заблокируйте муравьям доступ в помещение

После тщательной обработки помещения максимально ограничит доступ муравьев к помещению. Самые распространенные места, откуда попадают муравьи в дом или квартиру — это подвалы, трубы, системы вентиляции, отверстия и трещины в окнах, стенах, полах и потолках. В конце концов, муравьи могут попадать в помещение с улицы на одежде.

После наведения порядка закройте с помощью специализированных средств все щели в стенах. пустоты в проемах окон и дверей. Закройте отверстия и расколы в местах, где начинается проводка и трубы в здание. В деревянном доме местом входа муравьёв могут стать стыковые соединения стен.

Выследив тропы муравьев, у плинтусов, стыки пола, окон, вентиляционные входы заложите их силиконом, шпатлевкой, смажьте вазелином.

Создайте барьеры, чтобы муравьи не влезали в помещения. Такими барьерами могут служить перец, стиральный порошок, корица куркума. Их можно рассыпать в местах, где появляются муравьи.

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