Как подключить Интернет без света: советы и инструкции

В Украине начали действовать графики отключения света. А значит, к другим проблемам добавились еще новые. Украинцы, в частности, ломают голову над тем, где взять Интернет без света.

На третий год полномасштабной войны появилось немало лайфгаков, как настроить домашний интернет во время аварийных или плановых отключений света. Как это сделать – читайте ниже.

Как объясняет директор ООО "Coolnet" Сергей Кулиш, главное – разобраться, позаботился ли о бесперебойности услуги ваш провайдер.

"Нужно потребителю позвонить к своему провайдеру и спросить, будет ли работать интернет, когда нет света, а если будет, то сколько времени ", – говорит он.

При выключении света интернета не будет, вероятно, если в квартиру входит медный кабель. Он указывает на то, что упомянутые выше специальные узлы разбросаны не по городу, а установлены каждый в многоквартирном доме.

Чтобы был интернет, совместно позаботиться о его питании часто должны сами жильцы. На практике провайдер не в состоянии снабдить каждый дом генератором или заряженным аккумулятором.

Аккумулятор к роутеру

Самый простой способ – это подключить к альтернативному источнику ваш домашний роутер. Его можно подключить с помощью обыкновенного павербанка.

Правда, подключить его к домашнему оборудованию можно только через специальные кабели, делающие напряжение в павербанке приемлемым для роутера.

Вместо павербанка можно использовать и другой аккумулятор питания. К примеру, миниупс. Он может работать до восьми часов без зарядки.

"Если у вас он разрядился, как резерв может быть шнурочок 5/12. Подключаем его тоже к этому миниупсу или любому домашнему павербанку и дальше себе работаем. Но уже время работы будет зависеть от того, сколько составляет емкость вашего павербанка", – отмечает Сергей Кулиш.

Набирают популярность портативные зарядные станции, не требующие специальных кабелей и даже имеющие розетки на 220. Он держит чуть дольше – около 12 часов.

Мобильный интернет

Его можно раздать практически с любого смартфона. На это способно большинство современных телефонов. Этот вариант работает только тогда, когда позволяют условия подключенного к вашему номеру тарифного плана, и конечно, если мобильный оператор позаботился, чтобы его вышки имели генераторы или аккумуляторы.

Для этого:

в телефоне найдите функцию Настройки и подключите личную точку доступа

найдите на устройстве вай-фай с названием телефона.

Оптоволоконный Интернет

Это когда провайдеры предлагают интернет-подключение по технологиям ADSL, спутниковый или оптоволоконный интернет (технология GPON).

С таким подключением интернет работает до 12 часов подряд, даже когда в доме выключают свет.

При работе технология GPON использует гораздо меньше активного оборудования. Это делает ее более энергетически независимой, но не на 100% автономной – узловым точкам все равно нужны резервные аккумуляторы.

При подключении вы получаете в пользование блок GPON, в который вставляется оптоволоконный кабель с коннектором RJ-45, его можно включить непосредственно в ПК или ноутбук или подключить к роутеру.

Этот блок необходимо периодически заряжать, кроме того, заряжен должен быть и роутер.

Что для этого нужно:

Купить модель с питанием от USB и аккумулятором.

Для работы подключаем роутер к Power Bank или аккумулятору с необходимыми разъемами или переходниками.

Напомним, в Минцифре объяснили, почему при отключениях света исчезает мобильная связь и как оставаться на связи.

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