Як підключити Інтернет без світла: поради та інструкції

В Україні почали діяти графіки відключення світла. А отже до інших проблем додалася ще нові. Українці, зокрема, ламають голову над тим, де взяти Інтернет без світла.

На третій рік повномасштабної війни зʼявилося чимало лайфгаків, як налаштувати домашній інтернет під час аварійних чи планових відключень світла. Як це зробити - читайте нижче.

Як пояснює директор ТОВ "Coolnet" Сергій Куліш, головне – розібратися, чи подбав про безперебійність послуги ваш провайдер.

"Треба споживачу подзвонити до свого провайдера і запитати, чи буде працювати інтернет, коли немає світла, а якщо буде, то скільки часу", – говорить він.

При вимкненні світла інтернету не буде, ймовірно, якщо у квартиру заходить мідний кабель. Він вказує на те, що згадані вище спеціальні вузли розкидані не містом, а встановлені кожен у багатоквартирному будинку.

Щоб був інтернет, спільно подбати про його живлення часто мусять самі мешканці. На практиці провайдер не в змозі забезпечити кожен будинок генератором чи зарядженим акумулятором.

Акумулятор до роутера

Найпростіший спосіб - це підключити до альтернативного джерела ваш домашній роутер. Його можна підключити за допомогою звичайного павербанка.

Щоправда, підключити його до домашнього обладнання можна тільки через спеціальні кабелі, які роблять напругу в павербанку прийнятною для роутера.

Замість павербанка можна використати й інший акумулятор живлення. Наприклад, мініупс. Він може працювати до восьми годин без зарядки.

"Якщо у вас він розрядився, як резерв може бути шнурочок 5/12. Підключаємо його теж до цього мініупса або ж будь-якого домашнього павербанку й далі собі працюємо. Але вже час роботи залежатиме від того, скільки становить ємність вашого павербанку", – зауважує Сергій Куліш.

Набирають популярності портативні зарядні станції, які не вимагають спеціальних кабелів і навіть мають розетки на 220. Він тримає трохи довше - близько 12 годин.

Мобільний інтернет

Його можна роздати практично з будь-якого смартфону. На це здатні більшість сучасних телефонів. Цей варіант працює тільки тоді, коли дозволяють умови підключеного на ваш номер тарифного плану, і звісно, якщо мобільний оператор подбав, щоб його вишки мали генератори чи акумулятори.

Для цього:

у телефоні знайдіть функцію Налаштування та підключіть особисту Точку доступу

знайдіть на пристрої вай-фай із назвою свого телефону.

Оптоволокнний Інтернет

Це, коли провайдери пропонують інтернет-підключення за технологіями ADSL, супутниковий чи оптоволоконний інтернет (технологія GPON).

З таким підключенням інтернет працює до 12 годин поспіль, навіть коли в будинку виключають світло.

Під час роботи технологія GPON використовує значно менше активного обладнання. Це робить її більш енергетично незалежною, проте не на 100% автономною – вузловим точкам все одно потрібні резервні акумулятори.

При підключенні ви отримуєте в користування блок GPON, у який вставляється оптоволоконний кабель з конектором RJ-45, його можна включити безпосередньо в ПК чи ноутбук, або підключити до роутера.

Цей блок необхідно періодично заряджати, крім того, зарядженим має бути й роутер.

Що для цього потрібно:

Купити модель з живленням від USB і акумулятором.

Для роботи підключаємо роутер до power bank чи акумулятора з необхідними роз'ємами або перехідниками.

Нагадаємо, у Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла зникає мобільний зв'язок та як залишатися на зв'язку.

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