Окупанти в Маріуполі перетворили популярний парк на "озеро"

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі перетворили пар Лепорського на “озеро” із каналізаційних стоків.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

Як зазначається, проблеми з каналізацією в місті набули масштабів колапсу. Спочатку спостерігалися затоплення будинків, а тепер й парків. Окупанти за два роки не спромоглися ані замінити інженерні мережі, ані створити ефективне комунальне підприємство.

“Парк Лепорського просто потопає у каналізації. Жителі міста скаржаться окупаційній адміністрації, але проблема не вирішується. Катастрофічна ситуація й з забрудненням річок. Усі каналізаційні відходи прямують прямо до моря. Тож не дивно, що окупанти вже заборонили там купатися. Ймовірно, так для росіян виглядає "курортне місто", яке вони ніби-то перетворюють захоплений Маріуполь”, - підкреслили в міськраді.

Нагадаємо, що Маріупольська міська рада показала кадри зруйнованого маріупольського Центру культури "Чайка", який до повномасштабної війни збиралися реконструювати за кошти ЄС.

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