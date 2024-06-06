Який зараз вигляд має знаменитий маріупольський центр культури: відео

Центр культури "Чайка" у Приморському районі Маріуполя, побудований ще у 1958 році, продовжує лежати в руїнах після російських обстрілів.

Маріупольська міська рада показала кадри зруйнованого маріупольського Центру культури "Чайка", який до повномасштабної війни збиралися реконструювати за кошти ЄС.

Відповідні кадри з'явилися у Telegram-каналі міськради.

До початку повномасштабного вторгнення у 2021 році Маріупольська міська рада мала амбітні плани щодо реконструкції будівлі та перетворення "Чайки" на сучасний творчий центр району.

Для реалізації цього проекту Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) був готовий виділити необхідні кошти, що свідчило про перспективність та важливість реконструкції центру культури для міста та його мешканців.

"Але 24 лютого 2022 року росіяни зруйнували усі плани. Під час блокади тут ховалися маріупольці від обстрілів. Але це не зупинило загарбників. Вони зруйнували будівлю…Під час блокади міста росіяни пошкодили 85 обʼєктів культури та спорту. За два роки окупанти майже нічого не змогли відновити", - повідомили у міськраді.

Як зараз виглядає знаменитий маріупольський Центр культури "Чайка": відео

Нагадаємо, російські окупанти випадково зізналися у злочинах, які чинили в тимчасово захопленому Маріуполі. Пропагандист заявив, що танки з літерою “Z” заїжджали у двори багатоповерхівок та “прямим наведенням” обстрілювали вікна з гармати.

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