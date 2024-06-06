Как выглядит знаменитый мариупольский Центр культуры "Чайка": видео

Центр культуры Чайка в Приморском районе Мариуполя, построенный еще в 1958 году, продолжает лежать в руинах после российских обстрелов.

Мариупольский городской совет показал кадры разрушенного мариупольского Центра культуры "Чайка", который до полномасштабной войны собирались реконструировать на средства ЕС.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале горсовета.

До начала полномасштабного вторжения в 2021 году Мариупольский городской совет имел амбициозные планы по реконструкции здания и превращению "Чайки" в современный творческий центр района.

Для реализации этого проекта Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов был выделить необходимые средства, что свидетельствовало о перспективности и важности реконструкции центра культуры для города и его жителей.

"Но 24 февраля 2022 года россияне разрушили все планы. Во время блокады здесь прятались мариупольцы от обстрелов. Но это не остановило захватчиков. Они разрушили здание… Во время блокады города россияне повредили 85 объектов культуры и спорта. За два года оккупанты почти ничего не смогли восстановить", — сообщили в горсовете.

Как сейчас выглядит знаменитый мариупольский Центр культуры "Чайка": видео

Напомним, российские оккупанты случайно признались в преступлениях, совершавшихся во временно захваченном Мариуполе. Пропагандист заявил, что танки с буквой "Z" заезжали во дворы многоэтажек и "прямой наводкой" обстреливали окна из пушки.

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