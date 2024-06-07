Атака на оккупантов в Луганске: в ОВА рассказали, куда попали

С утра 7 июня оккупированный россиянами Луганск оказался под обильным обстрелом. Местные жители выкладывают много видео из разных районов города с взрывами, насилием и разрушениями.

Об этом написал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Что известно

Как отмечает Лысогор, жители говорят о том, что было от 7 до 20 взрывов. Возможно, цифра включает и попытки перехвата и попаданий по городу.

В ОВА твердо уверены в двух вещах:

Во-первых, видео локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где уже с комфортом обжились российские захватчики.

"В том же месте расположен аэродром, авиаремонтный завод и проходит трасса до российской границы. По этой трассе на днях и по ночам российская армия перевозит грузы, оружие и личный состав, который дислоцируется в тех же казармах летного училища. А также в районе бывшего областного военкомата ", – добавляет глава ОВА.

Сообщают также о попадании в нефтебазу, отмечает Лысогор, а это уже в четвертый раз за последние два месяца. То есть прилетает исключительно по давней и обустроенной военной инфраструктуре захватчиков.

Во-вторых, оружие предоставленное нам западными союзниками чрезвычайно точно. К сожалению, россияне всегда прикрываются мирными жителями, и если бы ПВО не работало над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских, особенно среди детей, не было бы.

"Только Россия несет ответственность за жертвы среди горожан Луганска. Борьба Украины и ее союзников будет продолжаться до победы над врагом и освобождения Луганщины!", — подытожил Лысогор.

Напомним, во временно оккупированном Луганске 7 июня россиян взбодрил очередной "хлопок". Под удар попала нефтебаза оккупантов. Появились кадры, свидетельствующие о последствиях атаки.

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