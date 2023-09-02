Как правильно передавать показатели счетчика газа: инструкция

Передавать показания счетчика необходимо даже если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом.

В Нафтогазе напомнили, как можно передавать показатели счетчика газа и подчеркнули, что это можно сделать онлайн.

Рекомендации "Нефтегаз Украины" появились в Facebook.

Так, в "Нафтогазе" напомнили, что передавать показания счетчика нужно, даже если в квартире или доме никто не проживает, а газом никто не пользовался. Иначе операторы могут начислить объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

Для передачи показателей нужно записать числа на табло счетчика без учета нулей, красных значений и цифр после запятой.

Как передать показатели счетчика газа

Потребители газа могут передать показатели онлайн в личном кабинете. А потребители "Нефтегаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также можно передать показатели газового счетчика следующими способами:

упрощенная процедура на сайте;

отправить SMS-сообщение на номер 4647;

чат-боты в Telegram, Viber и Messenger;

по телефону: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.

Напомним, Укргазвидобування открыли новое месторождение газа в Украине. Его запасы могут достигать 1 млрд кубометров газа.

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