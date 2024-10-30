Какая будет погода в ноябре: прогноз удивит

Октябрь удивлял украинцев погодой, но на носу уже ноябрь и синоптики рассказали, чего нам ждать. Так что в каких регионах еще будет тепло, а где заморозки – смотрит в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Погода на ноябрь

Ну и если в октябре в один день хоть бери и зимнюю куртку одевай, а другого можно было покрасоваться в легкой осенней одежде, то в ноябре такой не будет, наступает стабильность. Ну, то есть, стабильно будет холодно. Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, однако на востоке и юго-востоке страны температура будет несколько выше нормы. Так что в ноябре будет на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре, в котором средняя температура составляет 8-13 градусов. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается от 34 до 77 мм в Карпатах местами будет и 100 мм, что тоже в пределах нормы.

Ноябрь – пора предзимья, начинающаяся после перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения – в основном в первой декаде ноября.

В каких регионах пойдут дожди

К примеру, уже в первый день ноября ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. В других регионах Украины без осадков. А в выходные украинцы в большинстве областей будут наблюдать и дожди, и первый снег.

В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6…+11 °С, в западных и северных областях +2…+7 °С. В воскресенье, 3 ноября, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +2...+7°С.

И если минувшие выходные были солнечными и теплыми, то уже следующие выходные будут холодными, говорит синоптики Наталья Диденко.

Следующие выходные – полная противоположность нынешним. 2-3 ноября ожидается похолодание, ночью до небольшого мороза, днем в субботу не выше +4+10 градусов, а в воскресенье, 3 ноября, в дневные часы не выше +1+6 градусов. Поэтому в ближайшие дни нужно использовать в полной мере, ведь они еще будут оставаться отлично теплыми.

Какая обычно погода была в ноябре раньше

Ну а вообще данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет от 0 до 4 градусов тепла, на Закарпатье и юге местами 5-9 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха встречался от минус 15 до минус 24 градусов мороза, в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях, а в Карпатах местами от минус 25 до минус 31 градуса мороза, на юге Крыма и Одесской области наблюдалось 8-13 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха фиксировали от 6 до 24 градусов тепла, в Крыму, Черновицкой, центральных, южных областях, а в Закарпатье было отметка термометра достигала местами от 25 до 29 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляло 35-63 мм, местами в горных районах 70-108 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм, местами в Прикарпатье и юго-востоке страны от 29 до 34 мм.

Напомним, что средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года, когда было почти 24 градуса среди самых теплых в столице с 1881 года. За это лето было установлено 18 температурных рекордов. Да и сентябрь был достаточно теплым в Украине. В частности, в Киеве было установлено 11 температурных рекордов. Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели 30 сентября. Какова причина такой аномальной погоды в этом году, в интервью 24 каналу объяснила метеорологиня Вера Балабух.

“Аномально высокая температура воздуха в сентябре и начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором в безоблачную погоду атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию Украины также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков.

Почему меняется климат

Экспертка добавила, что также аномалиям способствовало и общее повышение температуры воздуха на нашей планете, обусловленное усилением парникового эффекта.

“Увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которая в октябре 2024 года достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду», — сказала она.

Кстати, метеорологиня отметила, что анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти.

"Оно будет начинаться раньше и будет продолжаться дольше. Так что длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно, довольно скоро станет нашей новой климатической нормой", — сказала она.

А недавно Вера Балабух рассказала и о том, какой будет зима в Украине.

Какой будет зима

Поэтому этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Будет ли зима суровой

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

Птуха отметила, что синоптики не исключают также возможности залива в Украину холода и арктического воздуха.